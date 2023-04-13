Тепер в Україні відзначатимуть День працівника оборонно-промислового комплексу.

Президент Володимир Зеленський започаткував в Україні День працівника оборонно-промислового комплексу, який відзначатиметься щороку 13 квітня.

Як повідомляє Офіс глави держави, Зеленський підписав відповідний указ, щоб відзначити важливе значення оборонно-промислового комплексу для забезпечення національної безпеки та захисту державного суверенітету, значний внесок працівників оборонно-промислового комплексу в зміцнення обороноздатності України.

Сьогодні ж відбувся перший захід із нагоди започаткованого професійного свята, в якому взяв участь президент. Зеленський вручив державні нагороди представникам вітчизняного ОПК.

Відео дня

Він наголосив, що саме цього дня рік тому крилатими протикорабельними ракетами "Нептун" українського виробництва було уражено й потоплено флагман Чорноморського флоту РФ - ракетний крейсер "Москва".

"Сьогодні у нас визначний день. 13 квітня 2022 року українська ракета допомогла навести лад в українській акваторії Чорного моря. Завдяки нашому "Нептуну" ворожий флагман відправився саме туди, де йому й місце, як і всім іншим російським військовим кораблям. Саме тому 13 квітня відсьогодні буде щороку відзначатися як професійний день усіх працівників і працівниць оборонно-промислового комплексу України. Відповідний указ я підписав", - зазначив президент.

Зеленський акцентував, що нині є багато успішних прикладів застосування вітчизняної зброї, техніки й снарядів - усього того, що виробляється в Україні або спільно з нашою державою.

"Маємо знати свою силу, шанувати свій потенціал і всіх, хто це щоденно забезпечує", - підкреслив глава держави.

Цікаві новини України - що варто знати

На початку березня Київський міжнародний інститут соціології повідомив, що серед громадян України найпопулярнішими є такі свята - Великдень, Різдво та День Незалежності України.

Варто зазначити, що у 2017 році Верховна Рада зробила 25 грудня - на католицьке Різдво, офіційний вихідний. Наприкінці 2022 року соціологічна група "Рейтинг" дізналася, що понад половина українців планують святкувати Різдво 7 січня, і зросла кількість людей, які це робитимуть лише 25 грудня.

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