Український лідер та російський диктатор прийняли запрошення на один із самітів, який відбудеться у цій країні.

Президент України Володимир Зеленський може зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним в Індонезії на полях саміту G20.

Про це пише російський ТАСС з посиланням на помічника Путіна Юрія Ушакова.

Саміт відбудеться на острові Балі 15-16 листопада. Раніше президент Зеленський підтвердив свою участь у саміті, а згодом і Путін прийняв запрошення.

"Так, ми підтвердили, що наша участь передбачається", - заявив він.

Видання наголошує, що Ушаков не зміг чітко відповісти на питання про те, чи буде Путін очно брати участь в даному заході або братиме участь по відеозв'язку.

"Не знаю, вони поки запрошують в очному форматі, але просто ще часу багато, сподіваюся, що пандемія дозволить провести цей важливий форум в очному форматі, але просто боюся загадувати", - сказав він.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що готовий особисто зустрітися та поговорити з главою Кремля Володимиром Путіним: без прокремлівських посередників і на умовах діалогу, а не ультиматумів.

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