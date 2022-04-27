Запрошення українському лідеру надійшло від президента Індонезії, який зараз є головою G20.

Президент Індонезії Джоко Відодо, який є головою G20, запросив українського лідера Володимира Зеленського взяти участь у саміті "Великої двадцятки".

Про це Зеленський повідомив у Twitter.

"Провів перемовини з президентом Індонезії Джоко Відодо. Подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності 🇺🇦, зокрема за чітку позицію в ООН. Обговорили проблематику продовольчої безпеки. Вдячний за запрошення взяти участь у саміті G20", - зазначив Зеленський.

Додамо, що Джоко Відодо є нинішнім головою G20. Однією з країн "Великої двадцятки" є Росія, яка вторглася на територію суверенної України вночі 24 лютого.

Зустріч лідерів "Великої двадцятки" відбудеться 15-16 листопада на Балі.

Нагадаємо, наприкінці березня Байден запропонував відняти у РФ місце в "Великій двадцятці". З ним згоден прем'єр-міністр Австралії, в якого немає бажання "сидіти за одним столом з Путіним". А нещодавно портал Bloomberg повідомив, що США намагалися переконати Індонезію не запрошувати Путіна на саміт.

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