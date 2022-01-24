На засіданні розглядатимуться питання заходів із забезпечення національної безпеки.

Президент України Володимир Зеленський скликає засідання Ради нацбезпеки та оборони на сьогодні.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці РНБО.

"Сьогодні, 24 січня 2022 року, о 17.00 у приміщенні Офісу президента України (м. Київ, вул. Банкова, 11) відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на засіданні розглядатимуться питання заходів із забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз, поточного стану справ в економіці, енергетиці, протидії пандемії коронавірусної хвороби тощо.

Орієнтовно о 18:30 запланований брифінг секретаря РНБО України Олексія Данілова.

Нагадаємо, командувач операцією Об'єднаних сил на Донбасі генерал-лейтенант Олександр Павлюк висловився про ймовірне вторгнення РФ в Україну і навіть припустив, коли це може статися.

Раніше командувач ООС вже заявив, що у нас є близько 500 тисяч осіб, які готові "розтерзати" окупантів голими руками.

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