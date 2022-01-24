Країна вже навчилася ефективно стримувати та протидіяти зовнішнім агресіям, переконаний Глава держави.

Президент України Володимир Зеленський, звернувся до розвідників з нагоди їх професійного свята - Дня зовнішньої розвідки України, та закликав переходити до наступальних дій щодо відстоювання наших національних інтересів.

Як повідомляє Офіс глави держави, Зеленський під час зустрічі з розвідниками відзначив роль Служби зовнішньої розвідки (СЗР) у підготовці матеріалів з ключових аспектів безпеки, у супроводі переговорів у "нормандському форматі", Тристоронній контактній групі, газовій проблематиці, питаннях "Північного потоку-2", забезпеченні консолідованої підтримки України з боку міжнародної спільноти.

"Ми навчилися досить ефективно стримувати та протидіяти зовнішнім агресіям", - заявив він.

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"Впевнений, настав час переходити до наступальних дій щодо відстоювання наших національних інтересів. Ви маєте досвід і можливості для втілення такої стратегії. Інтелект, здатність генерувати нешаблонні рішення для гострих проблем, відвага й самовідданість кожного розвідника мають і надалі залишатися дієвими інструментами для роботи на благо нашої держави", – переконаний президент.

Раніше Володимир Зеленський в інтерв'ю The Washington Post заявив, що спроба військ Російської Федерації окупувати Харків стане початком широкомасштабної війни. Мер міста у відповідь запевнив, що підстав для занепокоєння немає.

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