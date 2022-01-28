27 січня Зеленський і Байден провели розмову, яка тривала близько двох годин.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував поширену американськими медіа інформацію про нібито "напругу" під час телефонної розмови з американським лідером Джо Байденом.

Про це йшлося на прес-конференції Зеленського для іноземних журналістів у п’ятницю, 28 січня.

"У нас немає непорозуміння з президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом. Я просто глибоко розумію, що відбувається в моїй державі, як і він глибоко розуміє, що відбувається у Сполучених Штатах Америки. Ось і все", - відповів Зеленський.

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Що передувало

27 січня Зеленський і Байден провели розмову, яка тривала близько двох годин. Вони обговорили дипломатичні зусилля з деескалації, а також можливості щодо фінансової підтримки України.

А вже сьогодні вранці з'явилася інформація про те, що між Зеленським і Байденом виникла суперечка щодо того, чи нападе РФ на Україну. Так CNN з посиланням на українського співрозмовника повідомила, що розмова президентів проходив "не дуже гладко".

За його словами, Байден заявив, що російське вторгнення практично неминуче і має відбутися в лютому, коли замерзне земля. Зеленський у свою чергу закликав американського президента бути м'якшим у висловлюваннях, щоб не розпалювати паніку.

28 січня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що повідомлення ЗМІ щодо напруги та конфлікту під час розмови президента України Володимира Зеленського з президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом є недостовірними.