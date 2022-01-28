США підтвердили позицію щодо неприпустимості будь-яких домовленостей за спиною України та позицію щодо підтримки України конкретною допомогою.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що повідомлення ЗМІ щодо напруги та конфлікту під час розмови президента України Володимира Зеленського з президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом є недостовірними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Верховній Раді під час Години запитань до уряду.

"Розмова була тривалою, відвертою і конструктивною", - зазначив Кулеба.

За його словами, всі ключові позиції з боку США щодо неприпустимості будь-яких домовленостей за спиною України та щодо підтримки конкретною допомогою були підтверджені.

"Повідомлення ЗМІ щодо напруги та конфлікту, який нібито відбувся вчора, є недостовірними", - додав міністр.

Читайте такожУ Білому домі розповіли про результати розмови Байдена і Зеленського

Як повідомляв УНІАН, 27 січня Зеленський і Байден провели розмову, яка тривала близько двох годин. Вони обговорили дипломатичні зусилля з деескалації, а також можливості щодо фінансової підтримки України.

А вже сьогодні вранці з'явилася інформація про те, що між Зеленським і Байденом виникла суперечка щодо того, чи нападе РФ на Україну. Так CNN з посиланням на українського співрозмовника повідомила, що розмова президентів проходив "не дуже гладко". За його словами, Байден заявив, що російське вторгнення практично неминуче і має відбутися в лютому, коли замерзне земля. Зеленський у свою чергу закликав американського президента бути м'якшим у висловлюваннях, щоб не розпалювати паніку.