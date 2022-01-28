Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що повідомлення ЗМІ щодо напруги та конфлікту під час розмови президента України Володимира Зеленського з президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом є недостовірними.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Верховній Раді під час Години запитань до уряду.
"Розмова була тривалою, відвертою і конструктивною", - зазначив Кулеба.
За його словами, всі ключові позиції з боку США щодо неприпустимості будь-яких домовленостей за спиною України та щодо підтримки конкретною допомогою були підтверджені.
"Повідомлення ЗМІ щодо напруги та конфлікту, який нібито відбувся вчора, є недостовірними", - додав міністр.
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Як повідомляв УНІАН, 27 січня Зеленський і Байден провели розмову, яка тривала близько двох годин. Вони обговорили дипломатичні зусилля з деескалації, а також можливості щодо фінансової підтримки України.
А вже сьогодні вранці з'явилася інформація про те, що між Зеленським і Байденом виникла суперечка щодо того, чи нападе РФ на Україну. Так CNN з посиланням на українського співрозмовника повідомила, що розмова президентів проходив "не дуже гладко". За його словами, Байден заявив, що російське вторгнення практично неминуче і має відбутися в лютому, коли замерзне земля. Зеленський у свою чергу закликав американського президента бути м'якшим у висловлюваннях, щоб не розпалювати паніку.