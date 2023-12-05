Президент мав виступити перед сенаторами на секретному брифінгу за допомогою захищеної відеоконференції.

Президент України Володимир Зеленський в останній момент скасував онлайн-брифінг для сенаторів Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє журналіст CNN Ману Раджу.

"Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що президент України Зеленський більше не збирається бути присутнім на секретному брифінгу через питання, що виникло в останню хвилину", – йдеться в повідомленні.

За словами законодавців, Зеленський також не з'явився віртуально на брифінгу Палати представників України.

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Зазначимо, що зараз з офіційним візитом у Сполучених Штатах перебувають керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони України Рустем Умєров, а також голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Виступ Зеленського перед сенатом США: що планувалося

Західні ЗМІ із посиланням на лідера більшості в американському сенаті Чака Шумера повідомили, що президент України Володимир Зеленський звернеться до сенаторів на секретному брифінгу за допомогою захищеної відеоконференції.

Планувалося, що український лідер розповість про хід війни в Україні та необхідність ще одного пакету військової допомоги. Також у брифінгу мали взяти участь держсекретар США Ентоні Блінкен, міністр оборони США Ллойд Остін і директор Національної розвідки США Авріл Хейнс, аби проінформувати сенаторів про сиутацію в Україні.

Зазначимо, що це мало відбутися на тлі затримок в ухваленні фінансування на додаткову допомогу, яке не можуть схвалити вже понад місяць.

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