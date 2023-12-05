Український президент розповість сенаторам про хід війни в Україні та необхідність ще одного пакету військової допомоги.

Президент Володимир Зеленський виступить перед сенаторами США на секретному брифінгу за допомогою захищеної відеоконференції.

Про це повідомив лідер більшості в Сенаті демократ Чак Шумер, передає The Hill. Також у брифінгу візьмуть участь держсекретар Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін і директор Національної розвідки Авріл Хейнс. Вони поінформують сенаторів про ситуацію в Україні.

Повідомляється, що український президент розповість сенаторам про хід війни в Україні та необхідність ще одного пакету військової допомоги за день до того, як Сенат проголосує за такий пакет вартістю $106 млрд, який включає понад $61 млрд допомоги саме для Києва.

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"Адміністрація запросила президента Зеленського виступити перед сенаторами... в рамках секретного брифінгу, щоб ми могли безпосередньо почути від нього, про що саме йде мова в цьому голосуванні", - заявив Шумер в залі Сенату. "Я прошу всіх сенаторів бути присутніми на цьому важливому брифінгу", - звернувся він.

В даний час, за даними видання, остаточні деталі пакету військової допомоги все ще опрацьовуються. Його узгодженню перешкоджають розбіжності між двома сторонами з приводу додаткових реформ у сфері імміграції та політики надання притулку. Шумер організував голосування з надання допомоги Україні та Ізраїлю, незважаючи на провальні переговори з цього питання.

Він зазначив, що необхідно просуватися вперед, оскільки в України закінчуються ресурси, необхідні для продовження війни проти російського вторгнення. "Я закликаю кожного сенатора задуматися, де ми знаходимося в даний момент історії. Національна безпека Америки знаходиться під загрозою в усьому світі - в Європі, на Близькому Сході і в Індо-Тихоокеанському регіоні", - пояснив Шумер і додав, що подальші дії можуть визначити траєкторію демократії на довгі роки вперед. "Ми живемо в історичний момент", - підкреслив він.

Видання відзначило при цьому, що республіканці заявили, що будуть голосувати проти розгляду цього законопроекту, якщо в нього не буде включено питання про імміграцію.

Хоча у законодавців немає жорсткого терміну для прийняття додаткового законопроекту, який гіпотетично може розтягнутися на наступний рік, Білий дім заявив, що без дій Конгресу допомога Україні вичерпається до кінця року. У зв'язку з цим видання нагадало, що у вересні Зеленський попередив сенаторів, що Україна програє війну проти РФ без додаткової допомоги США.

Допомога США Україні

США з самого початку війни допомагають Україні. Ця допомога включає як зброю так і фінанси. Однак останнім часом схвалення допомоги зіткнулося з деякими складнощами.

Так, стало відомо, що Конгресу США рекомендували схвалити допомогу Україні до Різдва. Законодавці кажуть, що це досить амбітний графік. Тому, щоб законопроект успішно пройшов обидві палати Конгресу і отримав підпис президента, його краще розробити у верхній палаті – Сенаті – де домінують демократи.

3 грудня сенатор від Республіканської партії Джеймс Ленкфорд заявив, що пакет військової допомоги для України і Ізраїлю може бути схвалений в Конгресі США до кінця року.

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