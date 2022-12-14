На думку посадовця, з місцевими виборами можуть виникнути складнощі через колаборантів.

Після закінчення війни для організації й проведення виборів в Україні знадобиться час, адже під час воєнного стану проводити вибори заборонено.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко. За його словами, потрібен буде якийсь невеликий перехідний період, який може бути різним для кожної з територій.

Корнієнко заявив, що у разі звільнення Донецька, Луганська й Криму треба буде з'ясувати, громадяни якої країни там є, й провести відповідні заходи з перевірки.

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"А що стосується територій, які були недавно окуповані – як, наприклад Херсонська область - там можна проводити національні вибори", - додав він.

На думку посадовця, з місцевими виборами можуть виникнути складнощі. Так, треба буде попрацювати над законодавством, щоб "убезпечитись від колаборантів, яких там багато", але не всі вони можуть потрапити під дію СБУ.

"Щодо місцевих виборів я би попрацював. З огляду на те, що ми напрацьовуємо, зокрема, з Радою Європи - дійсно, потрібен перехідний час після закінчення воєнного стану. Мова може йти про кілька місяців, звучав термін 4-5 місяців. Він спрямований на те, щоб упорядкувати ситуацію зі списками виборців. Дуже багато людей, що поїхали за кордон, внутрішньо переміщених осіб, загиблих", - сказав перший віце-спікер парламенту.

Крім того, виникають складнощі з українськими біженцями, які виїхали з країни. Корнієнко зазначив, що всі ці питання потрібно вже починати обговорювати і проводити принаймні дослідницьку роботу.

"Як проголосувати кільком мільйонам людей за кордоном – це справді питання, тому що це важко зробити на дільницях консульств. ЦВК і профільні міжнародні організації вже напрацьовують певні ідеї. Але давайте переможемо - тоді будуть вибори", - підсумував він.

Вибори в Україні: останні новини

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк висловила упевненість, що війна в Україні завершиться у 2023 році. Вона наголосила, що прогнозувати зараз вибори, враховуючи ситуацію на фронті, - це "блюзнірство". Та після перемоги "Слуги" готуватимуться до нових виборів, щодо яких виникає низка питань:

гендерної квоти жінок;

відкритих списків;

внутрішньо переміщених осіб.

Як відомо, парламентські вибори мали б відбутися 29 жовтня 2023 року. Однак дату парламентських виборів може бути перенесено, якщо діятиме воєнний стан.

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