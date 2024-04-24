Президент наголосив, що це голосування зміцнює роль Америки як маяка демократії та лідера вільного світу.

Вночі 24 квітня (за Києвом) Сенат США схвалив пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, де на підтримку України передбачено понад 60 млрд доларів. На це відреагував президент Володимир Зеленський.

"Я вдячний Сенату Конгресу США за сьогоднішнє схвалення життєво необхідної допомоги Україні. Дякую лідеру більшості Чаку Шумеру та лідеру республіканців Мітчу Макконнеллу за їхнє рішуче лідерство у просуванні цього двопартійного закону, а також усім американським сенаторам від обох партій, які проголосували за нього", – йдеться у заяві.

Зеленський наголосив, що це голосування зміцнює роль Америки як маяка демократії та лідера вільного світу.

Відео дня

"Я також вдячний усім американцям, які продовжують підтримувати Україну та усвідомлюють, що історичне значення цього законопроекту виходить за межі політики. Я так само ціную підтримку Президента Байдена і з нетерпінням очікую на швидке підписання законопроекту та надання наступного пакету військової допомоги, що відповідатиме рішучості, яку я завжди відчуваю в наших переговорах", – додав глава держави.

Президент зауважив, що длекобійні спроможності України, артилерія та ППО є вкрай важливими інструментами для якнайшвидшого відновлення справедливого миру.

Допомога США Україні: що передувало

Сенат США схвалив пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню в розмірі 95,2 млрд доларів. З них понад 60 млрд доларів передбачено для України.

Відомо, що кошти розподілять по кількох ключових напрямках. Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що 49,9 млрд доларів підуть на оборонні видатки, 7,8 млрд доларів – потенційна бюджетна підтримка, 1,57 млрд доларів – економічна допомога. Ще 400 млн доларів – кошти на захист кордонів та гуманітарне розмінування.

Нагадаємо, що Палата представників США підтримала законопроект про фінансову та військову допомогу Україні у суботу, 20 квітня. Тоді ж законодавці підтримали акт про можливість конфіскації суверенних активів РФ на користь України.

Вас також можуть зацікавити новини: