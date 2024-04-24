Наступним кроком має стати передача цього законопроекту на підпис американському президенту Джо Байдену.

Сенат США схвалив пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню в розмірі 95,2 млрд доларів. З них понад 60 млрд доларів передбачено для України.

Як стало відомо з трансляції засідання, законодавці схвалили цей законопроект. Голоси "за" віддали 79 сенаторів, "проти" висловилися 18.

Наступним кроком має стати передача цього законопроекту на підпис американському президенту Джо Байдену.

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Допомога Україні від США

Нагадаємо, що в суботу, 20 квітня 2024 року, Палата представників США проголосувала за схвалення допомоги Україні – з американського бюджету на це виділять 60,84 мільярда доларів.

Ці кошти розподілять за кількома напрямками. Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що 49,9 млрд доларів підуть на оборонні видатки, 7,8 млрд доларів – потенційна бюджетна підтримка, 1,57 млрд доларів – економічна допомога. Ще 400 млн доларів – кошти на захист кордонів та гуманітарне розмінування.

Варто зазначити, що того ж дня Палата представників США проголосувала за ухвалення акту про можливість конфіскації суверенних активів РФ на користь України.

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