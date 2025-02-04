Москва хоче мати на посаді президента України свою маріонетку, додав він.

Вибори в Україні відбудуться вже після завершення гарячої фази війни та скасування дії воєнного стану.

Про це в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану заявив президент країни Володимир Зеленський. Говорячи про свою легітимність, політик нагадав, що у 2019 році за нього проголосували 73% виборців. Він запевняє, що завжди відкритий до проведення виборів:

"Так, під час війни виборів не може бути, потрібно змінювати законодавство, Конституцію. І є великі виклики. Як наші військові проголосують? Як люди на окупованих територіях проголосують? Як голосуватимуть вісім мільйонів українців, які перебувають за кордоном через війну?".

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