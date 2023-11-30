Депутати підписали відповідний меморандум.

Вибори в Україні проведуть тільки після завершення воєнного стану. До такої угоди прийшли в середині листопада всі політичні сили, представлені у Верховній Раді України.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради. Домовленість між парламентарями була досягнута на зустрічі у форматі "діалогів Жана Моне" для миру і демократії. Вона відбулася 10-12 листопада на Закарпатті.

"Ми дійшли згоди, що майбутні вільні і чесні національні вибори (парламентські, президентські) проводяться після завершення війни і завершення дії воєнного стану з часом, достатнім для підготовки проведення виборів (не менше 6 місяців після закінчення воєнного стану)", – сказано у висновках, оприлюднених за результатами зустрічі.

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Також наголошується, що майбутні загальнонаціональні вибори матимуть величезне значення для демократичних перспектив України. Тому депутати переконані, що вони мають бути проведені з дотриманням міжнародних стандартів.

"Однак ми також усвідомлюємо, що в результаті війни і її наслідків проведення виборів буде пов'язано з унікальними викликами, які зажадають широкого політичного консенсусу для їх успішного вирішення. Тому в рамках наступного діалогу Жана Моне ми продовжимо наш обмін думками про принципи, які можуть стати наріжними каменями майбутніх виборів в Україні", – сказано в документі.

Під текстом, викладеним у висновках, стоять підписи представників низки політичних сил Верховної Ради України – зокрема, Давида Арахамії від фракції "Слуга народу", Юлії Тимошенко від "Батьківщини", Ірини Геращенко як співголови фракції "Євросолідарність", Олександри Устинової від "Голосу" тощо.

Вибори в Україні: це варто знати

Вибори в Україні мали відбутися навесні 2024 року. Однак через російське вторгнення було запроваджено воєнний стан, і проводити вибори не можна за законом. Дискусії щодо того, чи відбудеться голосування, ведуться вже не один місяць.

Зокрема, секретар РНБО Олексій Данилов зазначав, що Україна як держава має забезпечити право голосування кожному громадянину, що неможливо зробити під час такої активної фази війни, адже тисячі українських громадян зараз на фронті.

У листопаді 2023 року лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що наступного року "не буде жодних виборів".

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