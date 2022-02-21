Звернення глави держави очікується після засідання РНБО.

У понеділок, 21 лютого, президент України Володимир Зеленський виступить зі зверненням до українців на тлі рішення російського колеги Володимира Путіна про визнання незалежності "ЛДНР".

Наразі невідомий точний час відеозвернення глави держави, оскільки ще не відбувся брифінг за результатами засідання РНБО.

Нагадаємо, 21 лютого Зеленський через рішення Путіна щодо "ЛДНР" та розмов про ймовірне російське вторгнення скликав засідання РНБО.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення про визнання терористичних угруповань "ДНР" та "ЛНР". Про це він заявив у ході телезвернення. Також глава держави-агресора попросив Федеральні збори РФ підтримати це рішення, а потім ратифікувати договори про дружбу та взаємодопомогу з обома "республіками".

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