Вже завтра російські депутати планують затвердити рішення Путіна.

Президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення про визнання терористичних угруповань "ДНР" та "ЛНР".

Про це він заявив у ході телезвернення в понеділок ввечері.

"Вважаю за необхідне ухвалити давно назріле рішення - негайно визнати незалежність і суверенітет "ДНР" і "ЛНР". Прошу Федеральні збори РФ підтримати це рішення, а потім ратифікувати договори про дружбу і взаємодопомогу з обома "республіками", - заявив президент країни-агресора.

Він також додав, що дані "документи" будуть підготовлені та підписані найближчим часом.

Після звернення Путіна "договори" про визнання він підписав з ватажками псевдореспублік. Очікується, що Рада Федерації завтра буде їх затверджувати на закритому засіданні.

Реакція Зеленського

Президент України повідомив, що обговорив останні події з американським колегою Джо Байденом, незабаром проведе розмову з британським прем'єром Борисом Джонсоном.

Також цього вечора проходить засідання РНБО, за підсумками якого відбудеться брифінг.

Раніше сьогодні питання про визнання псевдореспублік обговорювали члени Радбезу РФ. За підсумками засідання більшість членів РБ виступили за визнання угруповань, деякі навіть запропонували окупувати весь Донбас. У підсумку Путін оголосив, що остаточне рішення буде прийнято сьогодні.

Дата і час реального проведення великого засідання Радбезу вже викликали сумніви. Журналісти припускають, що "трансляцію" могли записати заздалегідь.

До цього ватажки "ДНР" і "ЛНР"Денис Пушилін і Леонід Пасічник звернулися до Путіна з проханням визнати незалежність своїх "республік".

Визнання Росією "ЛДНР" - передісторія

15 лютого Держдума Росії підтримала звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати "ЛНР" і "ДНР" незалежними державами.

Верховна Рада своєю чергою прийняла постанову про звернення до міжнародних організацій, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання самопроголошених "ДНР" і "ЛНР". У зверненні звучить заклик до міжнародних організацій не визнавати будь-які рішення Росії, які стосуватимуться визнання "ДНР" і "ЛНР".

Крім того, український парламент закликав рішуче засудити будь-які дії Росії, спрямовані на погіршення ситуації з безпекою у світі в цілому і в Україні зокрема; розглянути питання правових підстав перебування РФ у складі постійних членів Ради Безпеки ООН і провести термінове засідання РБ ООН щодо ескалації конфлікту на державних кордонах України. Також Рада закликала невідкладно застосувати додаткові санкційні механізми щодо Росії для запобігання подальшій ескалації конфлікту.

У зверненні наголошується, що так звана "влада" незаконних утворень є окупаційними адміністраціями, управління якими здійснюється Росією. Тому Верховна Рада вважає неможливим вести прямі переговори з ватажками цих утворень.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україна повідомила міжнародним партнерам, що визнання Росією "Л/ДНР" як "незалежних утворень" означатиме її вихід з Мінських домовленостей.