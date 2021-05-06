Президент Володимир Зеленський сподівається, що 2021 рік буде «фундаментальним» роком відносин між Україною і Сполученими Штатами.

Президент Володимир Зеленський запросив президента США Джозефа Байдена відвідати Україну.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час спільної прес-конференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

"В цілому зустріч змістовна, і ми вважаємо, що це буде фундаментальний рік відносин між Україною і Сполученими Штатами", - зазначив президент.

Він зауважив, що цей рік є фундаментальним і для українців.

"Рік 30-річчя Незалежності, в рамках якого буде важлива наша «Кримська платформа» - перший майданчик про допомогу Криму, про деокупацію нашого півострова. І я запросив президента Сполучених Штатів Америки і віце-президента. Ми віримо, що в цей рік, в рік символічний для України, Сполучені Штати обов'язково будуть з нами і будуть у нас в гостях з офіційними і неофіційними візитами", - зазначив Зеленський.

Також він повідомив, що під час зустрічі з Блінкеном було обговорено, зокрема, питання реформ в Україні.

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Автор: Тетяна Поляковська