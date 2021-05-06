Президент Володимир Зеленський запросив президента США Джозефа Байдена відвідати Україну.
Читайте такожВізит Блінкена до Києва: всі подробиці українсько-американських переговорів (онлайн-трансляція)
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час спільної прес-конференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
"В цілому зустріч змістовна, і ми вважаємо, що це буде фундаментальний рік відносин між Україною і Сполученими Штатами", - зазначив президент.
Він зауважив, що цей рік є фундаментальним і для українців.
"Рік 30-річчя Незалежності, в рамках якого буде важлива наша «Кримська платформа» - перший майданчик про допомогу Криму, про деокупацію нашого півострова. І я запросив президента Сполучених Штатів Америки і віце-президента. Ми віримо, що в цей рік, в рік символічний для України, Сполучені Штати обов'язково будуть з нами і будуть у нас в гостях з офіційними і неофіційними візитами", - зазначив Зеленський.
Також він повідомив, що під час зустрічі з Блінкеном було обговорено, зокрема, питання реформ в Україні.
Візит Блінкена: останні новини
- Держдеп назвав головну мету візиту Блінкена до України (відео)
- Кулеба після зустрічі з Блінкеном наголосив на важливості союзницьких відносин України та США (фоторепортаж)
- "Щасливий знову повернутися в Україну": Блінкен розказав про свій візит до Києва (фоторепортаж)
- Кулеба визнав, що роки президентства Трампа були "складними" для України
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram