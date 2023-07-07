Зеленський зазначив, що можуть бути труднощі, щоб отримати об'єднану підтримку всіх.

Президент України Володимир Зеленський затролив проросійську позицію деяких європейських країн та їх влади.

"Я не розумію, звідки ця проросійська позиція йде, ви коли-небудь бачили, щоб американці або європейці пересідали на радянські авто, або їхали жити в Росію", - сказав Зеленський на прес-конференції з президентом Чехії Петром Павелом в Празі.

Він також зазначив, що ідеальний сценарій, за якого Україна отримує запрошення до Північноатлантичного альянсу, не реалізується, оскільки деякі країни "бояться Росію".

"Розумію, що можуть бути труднощі, щоб отримати об'єднану підтримку всіх. Хтось озирається на Москву, хтось боїться Росію. Ми говоримо про чіткий сигнал, про якісь конкретні цілі", - додав президент.

Європейське турне Зеленського - деталі

Президент України Володимир Зеленський різко розкритикував болгарського колегу Румена Радева під час зустрічі. Глава Української держави був обурений позицією Софії щодо війни в Україні та ситуації на Запорізькій АЕС.

У ході зустрічі Болгарський президент заявив, що "військового рішення не існує "і що"все більше і більше зброї нічого не вирішить". Зеленський розкритикував Радева за те, що він назвав вторгнення Москви "конфліктом", а не війною, і за розпливчасті твердження про те, що війна поширюється і "розширює свої просторові розміри".

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