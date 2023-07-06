Болгарський президент озвучив деякі кремлівські наративи.

Президент України Володимир Зеленський різко розкритикував болгарського колегу Румена Радєва під час зустрічі. Глава Української держави був обурений позицією Софії щодо війни в Україні та ситуації на Запорізькій АЕС.

Зеленський відвідував Болгарію, щоб зустрітися з адміністрацією прем'єр-міністра Миколи Денкова, яка підтримувала експорт зброї в Україну, і вивчає способи продажу цивільного ядерного обладнання. При цьому зустріч з Радєвим, який симпатизує Кремлю, пройшла гірше, ніж очікувалося.

У ході зустрічі болгарський президент заявив, що "військового рішення не існує" і що "все більше і більше зброї нічого не вирішить".

"Не дай Бог, щоб вас спіткала якась трагедія, і ви опинилися б на моєму місці. А якщо люди зі спільними цінностями не допоможуть, що будеш робити ти? Ви б сказали: Путін, будь ласка, захопіть територію Болгарії? Ні, ви, як справжній президент, я впевнений, ви б не допустили компромісу зі своєю незалежністю. Це ваше право не підтримувати допомогу Україні. Але мені б дуже хотілося, щоб Ви мене правильно зрозуміли", - з презирством відповів президент України, чим налякав болгарського політика.

Крім того, Зеленський розкритикував Радєва за те, що він назвав вторгнення Москви "конфліктом", а не війною, і за розпливчасті твердження про те, що війна поширюється та "розширює свої просторові розміри". Також український політик вказав, що Кремль почав "війну на знищення проти українців, а не інших країн".

"Також хочу вам сказати, щоб не було у вашої армії в плані боєприпасів, цього буде недостатньо, щоб воювати з Російською Федерацією. У вас непогана армія, у вас хороші люди, але цього недостатньо, щоб воювати проти 160 мільйонів чоловік. Ось чому добре давати зброю, щоб ми могли захистити себе, і війна не прийшла до вас. Україна і НАТО повинні мати спільні цінності. Інакше і бути не може. Ви не можете підтримувати Росію і підтримувати балансуючу позицію, тому що Росія хоче зруйнувати НАТО, хоче зруйнувати Європу і Європейський Союз; це їх цілі. Ви мене розумієте?" - обурено заявив Зеленський.

У підсумку Радєв попросив журналістів піти перш ніж продовжити.

Також в мережі опублікували невелике відео із зустрічі з частиною заяви Зеленського.

Візит Зеленського до Болгарії - що відомо

Президент України Володимир Зеленський 6 липня 2023 року відправися з візитом до Болгарії, де зустрівся з прем'єр-міністром Миколою Денковим і болгарським президентом Руменом Радєвим.

В ході переговорів Україна підписала з Болгарією Декларацію про євроатлантичну інтеграцію України і Софія зобов'язалася політично підтримувати Київ на шляху вступу до НАТО. Також Болгарія підтримала українську формулу миру.

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