Візит розпочнеться 30 липня.

Президент України Володимир Зеленський здійснить робочу поїздку до Донецької області.

Про це повідомляють на сторінці Донецької обласної державної адміністрації у Facebook.

"30 липня 2021 року відбудеться робоча поїздка Президента України Володимира Зеленського до Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожОчільник "Слуги народу" заявив, що зустріч Зеленського і Байдена пройде на підвищених тонахНагадаємо, що у лютому 2021 року президент відвідав передову в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Він ознайомився з оперативною ситуацією за кількасот метрів від лінії зіткнення та поспілкувався з українськими військовослужбовцями.

Також глава держави вручив військовим державні нагороди.

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Автор: Людмила Жерновська