Президент України Володимир Зеленський здійснить робочу поїздку до Донецької області.
Про це повідомляють на сторінці Донецької обласної державної адміністрації у Facebook.
"30 липня 2021 року відбудеться робоча поїздка Президента України Володимира Зеленського до Донецької області", - йдеться у повідомленні.
Читайте такожОчільник "Слуги народу" заявив, що зустріч Зеленського і Байдена пройде на підвищених тонахНагадаємо, що у лютому 2021 року президент відвідав передову в зоні проведення операції Об'єднаних сил.
Він ознайомився з оперативною ситуацією за кількасот метрів від лінії зіткнення та поспілкувався з українськими військовослужбовцями.
Також глава держави вручив військовим державні нагороди.