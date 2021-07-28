Із персонального складу РНБО виведено колишнього головнокомандувача Романа Хомчака.

Президент України Володимир Зеленський ввів до складу Ради національної безпеки та оборони головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Про це сказано в указі, опублікованому Офісом президента 28 липня.

Цим самим указом із персонального складу РНБО Зеленський вивів колишнього головнокомандувача Романа Хомчака.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня на брифінгу прес-секретар президента Сергій Никифоров повідомив про звільнення Хомчака та призначення на його посаду командувача військами оперативного командування "Північ" Залужного.

Хто такий Валерій Залужний

Залужний має звання генерал-майора. У 2007 році його призначили на посаду начальника штабу – першого заступника командира 24-ї окремої механізованої бригади у Яворові Львівської області.

У 2009-му Залужний став за рішенням Генштабу ЗСУ військовим командиром 51 окремої механізованої бригади.

З 2018 по 2019 роки обіймав посаду начальника Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ – першого заступника командувача Об'єднаних сил.

Командувачем військами оперативного командування "Північ" Залужного призначили у грудні 2019 року.

Автор: Олег Давигора