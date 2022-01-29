Зеленський сказав Макрону, що його активна позиція зробила можливою зустріч радників лідерів країн "нормандського формату".

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

За словами Зеленського, він сказав Макрону, що його активна позиція зробила можливою зустріч радників лідерів країн "нормандського формату".

"З'явився перший з 2019 року документ. Домовилися не збавляти темп. Поки умови сприяють, треба зустрічатися й говорити. Коли тривають перемовини, ризик ескалації зменшується", - сказано у повідомленні президента.

Зеленський також подякував лідеру Франції за тверду й послідовну підтримку України, суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Також було обговорено важливість активізації роботи ТКГ та її підгруп з метою швидкого прогресу в реалізації Мінських домовленостей, повідомляє сайт ОП.

"Поки існує сприятливий клімат для діалогу, треба наповнювати час зустрічами та перемовинами. Поки тривають дипломатичні зусилля, ризик подальшої ескалації зменшується", - зазначив Зеленський.

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Як повідомляв УНІАН, раніше 28 січня Макрон уже провів розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Вони понад годину спілкувалися телефоном.

Путін заявив Макрону, що Москва уважно вивчить відповіді Заходу на її пропозиції щодо "гарантій безпеки" і вже після цього визначиться з подальшими діями.

У Кремлі також повідомили, що Путін і Макрон домовилися продовжити діалог з низки питань європейської безпеки.