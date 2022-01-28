Президент підкреслив, що зараз всі українці дуже патріотично налаштовані, а також бачать, що відбулося на окупованих територіях.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна максимально готується до будь-яких сценаріїв розвитку ситуації на кордонах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з представниками іноземних ЗМІ.

"Ми максимально готуємося до будь-якого сценарію, у нас багато цих сценаріїв. І про багато з них знають інші країни і спецслужби... Але ми розуміємо реальність, в якій ми знаходимося... Ми всі бачимо всю цю сотню тисяч військових, тут немає неточних даних", - зазначив президент.

За його словами, ризик полягає у тому, що цих військових дуже багато, тому може виникнути будь-яка провокація і почнеться ймовірна ескалація.

"Випадкова провокація або невипадкова – на кількість жертв це не має ніякого впливу. І ми можемо втратити велику кількість людей. Ми вважаємо, що так воно не закінчиться, як це було у 2014 році", - сказав Зеленський.

На його думку, це має кілька причин.

Зокрема, у 2014-му в України не було такої армії, а "люди тоді все це сприймали трішки по-іншому".

Крім того, президент підкреслив, що зараз всі українці дуже патріотично налаштовані, а також бачать, що відбулося на окупованих територіях.

"І всі точно знають, що ми так не хочемо...", - наголосив він.

За словами глави держави, сьогодні Росія вже не зможе сказати, що її немає на окупованих територіях, адже місцеве населення "захоплювати владні будівлі чи владу не буде, і не готує таких кроків".

Зеленський уточнив, що на відміну від партнерів, в Україні точно про це знають, бо знають про настрої місцевого населення.

"Тому окупант вже не зможе сказати, що це місцеве населення щось захопило і що триває громадянська війна... Тому це буде відкрита війна, відкрита, страшна війна", - вважає він.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 січня, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Російська Федерація до кордонів України загалом стягнула близько 130 тисяч військових, з врахуванням морського та авіаційного потенціалу. За словами міністра, "станом на зараз не спостерігається жодних явищ чи дій військового характеру (з боку РФ – УНІАН), які б помітно відрізнялися від того, що відбувалося навесні минулого року, перед Великоднем".