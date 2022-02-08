Замість Андрія Дещиці посаду посла України у Польщі обійняв Василь Зварич.

Президент Володимир Зеленський призначив Василя Зварича на посаду посла України у Польщі.

Відповідний указ № 44/2022 оприлюднений на сайті Офісу президента України.

"Призначити Зварича Василя Богдановича надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Польща", - йдеться у документі, підписаному главою держави сьогодні, 8 лютого.

Іншим указом - №43/2022 від 8 лютого 2022 р. Зеленський звільнив Андрія Дещицю з посади посла України у Польщі.

Читайте такожДеякі політики маніпулюють історичним минулим у відносинах України та Польщі – посол

Як повідомляв УНІАН, Дещиця був призначений послом України в Республіці Польща 13 жовтня 2014 року.

Указом президента України від 22 грудня 2016 р. раднику-посланнику Посольства України в Республіці Польща Василю Зваричу було присвоєно дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посланника другого класу.

Вас також можуть зацікавити новини: