Представники установи вітають рішення абсолютної більшості іноземних партнерів не змінювати режим роботи дипломатичних представництв.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на евакуацію дипломатів деяких країни. В установі просять "не нагнітати" інформаційне поле та не "розхитувати" суспільство.

Коментар МЗС України щодо режиму роботи іноземних дипломатичних представництв в Україні з'явився на офіційному сайті установи.

Представники установи вітають рішення абсолютної більшості іноземних партнерів не змінювати режим роботи дипломатичних представництв та не проводити евакуацію співробітників та їх членів родин з України.

"Підтверджуємо позицію про передчасність таких кроків на цьому етапі. При цьому, продовжуємо тісну взаємодію з партнерами щодо оцінки подальших ризиків і загроз агресії Росії", - йдеться у повідомленні.

В МЗС закликають іноземних партнерів, аби ті утрималися від дій, які "нагнітають" інформаційне поле та "розхитують" суспільство.

"Упевнені, що нинішні виклики можна подолати виключно завдяки єдності та скоординованості спільних дій", - підкреслили в МЗС.

Евакуація посольств з України: що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше Державний департамент США санкціонував добровільний від'їзд своїх співробітників і розпорядився про від'їзд відповідних членів їх сімей з посольства в Києві через загрозу військових дій Росії.

Читайте такожБільшість працівників посольства США лишились в Києві, в ОПУ подякувалиУ Міністерстві закордонних справ України називали евакуацію співробітників Посольства США в Україні передчасною і проявом надмірної перестороги.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз не планує евакуацію співробітників Представництва ЄС в Києві.

Також Австралія закликала своїх громадян негайно покинути Україну і вже почала відкликати членів родин австралійських дипломатів з Києва.

Канада підтвердила намір тимчасово вивезти з України членів родин дипломатів і радить своїм громадянам виїжджати на тлі загроз від РФ.

Читайте такожКулеба назвав країни, які надали Україні оборонну підтримкуУ США телеведучий порадив українцям евакуюватися з країни. А після цього посольство США порадило американцям покидати Україну через "непередбачувану ситуацію".

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