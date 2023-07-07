Лідери України та Чехії торкнулися питань військової допомоги, майбутнього саміту НАТО та безпеки в регіоні, зокрема російскої загрози на ЗАЕС.

У четвер, 6 липня, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Чехії. У Празі він зустрівся із чеським лідером Петром Павелом.

На спільній прес-конференції глави держав розповіли, що обговорювали на перемовинах, передає кореспондент УНІАН. Зокрема, Павел нагадав, що Зеленський – перший український президент, який за 14 років прибув із візитом до Чехії. Він наголосив, що Чехія підтримувала та продовжує підтримувати Україну у боротьбу проти російської агресії.

"Україна зараз розпочала свій контрнаступ і показала усьому світові, що Росія далеко не є такою сильною, як вона розповідала… Ми хочемо, щоб Україна перемогла", – сказав президент Чехії.

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Павел додав, що, як і Україна, Чехія очікує від майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі чіткого повідомлення щодо членства України в Альянсі.

"Україну у її прагненнях приєднатися до НАТО та Євросоюзу необхідно підтримувати. Ми зробимо усе для цього", – зауважив він.

За словами Зеленського, сьогодні вони із Павелом обговорили, зокрема, безпеку у регіоні та співпрацю України та Чехії у цих питаннях, оборонну допомогу для України, ситуацію на Запорізькій АЕС.

"Обговорили й наявне поширення російської пропаганди, яка досі має вплив в Європі і в Чехії, зокрема. І в інших країнах Європи очевидно є деструктивний вплив Росії. І від цього треба захищатися", – наголосив президент України.

Також лідери держав говорили про те, яким чином Чехія може допомогти Україні залучити держави Глобального півдня до спільних мирних зусиль, зокрема до реалізації української формули миру.

Візит Зеленського до Чехії

Як відомо, 6 липня, після свого візиту до Болгарії, Зеленський прибув до Чехії. Він провів перемовини із президентом Петром Павелом. Крім того, президент України зустрівся у Празі із 14-річним Антоном Коцком із Борислава Львівської області, який з березня 2022 року перебуває у Чехії на лікуванні.

Також Зеленський планує зустрітися із прем’єр-міністром Петром Фіалою, головами Сенату та Палати депутатів парламенту Мілошем Вистрчілом та Маркетою Пекаровою Адамовою, а також зустрівся із членами уряду та парламенту.

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