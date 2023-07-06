Президент України проведе переговори з першими особами країнами.

Президент України Володимир Зеленський увечері 6 липня раптово прибув до Чехії. Глава української держави проведе переговори з президентом Петром Павелом, прем'єр-міністром Петром Фіалою та іншими політиками.

Телеканал ČT24 повідомив, що урядовий борт прибув до Праги. Літак із Зеленським супроводжувала пара винищувачів Gripen. Після прибуття президент України відразу ж попрямував до резиденції президента Чехії в Празькому Граді.

В ході візиту глава української держави проведе переговори з президентом Петром Павелом, прем'єр-міністром Петром Фіалою, головами обох палат парламенту, а також зустрінеться з членами уряду і парламенту.

"У центрі уваги – оборонна підтримка, європейська та євроатлантична інтеграція України та Вільнюський саміт НАТО, ситуація навколо ЗАЕС, реалізація Формули Миру, відновлення України", - повідомив Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Візит Зеленського до Болгарії - головні новини

Президент Володимир Зеленський 6 липня відвідав з візитом Софію. Він провів зустрічі з прем'єр-міністром Миколою Денковим і президентом Болгарії Руменом Радевим.

Україна підписала з Болгарією Декларацію про євроатлантичну інтеграцію України. Також Софія підтримала українську формулу миру.

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