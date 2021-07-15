Як відомо, у знятому в Україні комедійному політичному телесеріалі "Слуга народу" йшлося про історію обрання президентом України вчителя історії Василя Голобородька, якого зіграв Зеленський.

Під сміх нардепів в залі Верховна Рада України перейменувала село Голобородька Лубенського району Полтавської області в село Новоселівка.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну постанову з реєстраційним номером 5570 проголосувало 320 народних депутатів.

Також парламент проголосував за перейменування села Кийданці Коломийського району Івано-Франківської області на село Кіданч. Постанову з реєстраційним номером 5082 підтримало 324 народних депутатів.

Читайте такожПонад 226 депутатів-"слуг" підтримали висунення Монастирського на посаду глави МВС

Як відомо, у знятому в Україні комедійному політичному телесеріалі "Слуга народу" йшлося про історію обрання президентом України вчителя історії. Головну роль вчителя історії (Василя Голобородька) в серіалі виконав Володимир Зеленський.

Прем'єра першого сезону серіалу відбулася 16 листопада 2015 року на телеканалі 1+1, у грудні 2015 року вийшла остання 24-та серія першого сезону. 23 жовтня 2017 почався показ другого сезону "Слуга народу. Від любові до імпічменту", у листопаді 2017-го - показ останньої 24-тої серії другого сезону.

Третій сезон ("Вибір") було показано під час президентської виборчої кампанії в березні-квітні 2019 року.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк