Верховна Рада прийняла закон Про внесення змін до ст. 73 Кодексу законів про працю (№2325), перейменувавши День захисника України.
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення, з подальшим техніко-юридичним редагуванням, проголосували 317 народних депутатів із 362, зареєстрованих у сесійній залі.
Законом встановлюється, що 14 жовтня - День захисників і захисниць України.
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Раніше у відповідному положенні в кодексі було зазначено, що 14 жовтня - День захисника України.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
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