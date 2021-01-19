Сторона захисту не з'явилася на засідання.

Підготовче засідання у справі проти лідера Ліберально-демократичної партія Росії Володимира Жириновського за обвинуваченням у фінансуванні тероризму сьогодні не відбулося.

Про це в коментарі УНІАН повідомила прес-секретар Шевченківського районного суду міста Києва Ольга Півень.

"Там не з'явилася сторона захисту", - розповіла вона і додала, що засідання не відбулося.

Дата наступного засідання призначатиметься суддею.

Справа проти Жириновського в Україні

Шевченківський райсуд Києва надав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно Жириновського та двох депутатів Держдуми РФ, які підозрюються у фінансуванні тероризму.

За даними Генпрокуратури України, у Москві у березні-квітні 2014 року Жириновський створив та очолив організовану групу з метою матеріального забезпечення терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР". До складу групи увійшли окремі депутати Держдуми та члени ЛДПР, зокрема, керівники та представники регіональних відділень цієї партії, які з відповідною метою здійснювали збір грошових коштів з громадян Росії.

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Крім того, вказані депутати уклали відповідну угоду щодо матеріального забезпечення "ДНР" і забезпечили надання учасникам цієї терористичної організації приміщення на території Москви для представницької діяльності.

Як встановили у ГПУ, у подальшому за рахунок особисто внесеного майна та коштів, а також коштів, зібраних з громадян РФ, вказана група під керівництвом Жириновського, на прохання очільника терористичної групи "Сомалі" М. Толстих (позивний "Гіві"), упродовж 2014-2017 років здійснила постачання представникам цих злочинних формувань 6-ти транспортних засобів російського виробництва з підвищеними прохідними та експлуатаційними можливостями, окремі з яких використовувалися під час вчинення терористичних актів проти військових та правоохоронних підрозділів України, зокрема на території Донецького аеропорту.

За цими фактами злочинної діяльності вказаної організованої групи 23 серпня 2017 року та 27 червня 2018 року Управлінням нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Генпрокуратури України стосовно Жириновського і двох депутатів Держдуми РФ складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

Інкриміновані кримінальні правопорушення передбачають покарання на строк від 10 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Сьогодні, 19 січня, о 10:00 в Шевченківському райсуді мало відбутися підготовче судове засідання у відповідному кримінальному провадженні.

У повідомленні на сайті суду зазначалося, що в провадженні суду перебуває "кримінальне провадження № 1-кп/761/1005/2020, справа №761/41270/18 за обвинуваченням Жириновського Володимира Вольфовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.3 ст.258-5 КК України, Дєгтярьова Михайла Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст.258-5 КК України, Діденка Олексія Миколайовича, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.258-5 КК України, згідно Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 12014000000000291".

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Автор: Тетяна Поляковська