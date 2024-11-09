Це п'ятий візит Борреля з початку повномасштабного вторгнення і останній на посаді.

Глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель прибув із візитом до Києва.

Це вже п'ятий візит політика в Україну після початку повномасштабного вторгнення РФ, і він стане останнім на цій посаді, повідомив Боррель у Х.

"Європейська підтримка України була моїм особистим пріоритетом під час роботи на посаді і вона залишиться серед головних пунктів порядку денного Євросоюзу", - написав політик.

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Нагадаємо, новим керівником зовнішньополітичного відомства Євросоюзу стала колишня прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас. Вона відома своєю серйозною проукраїнською позицією.

Боррель про війну в Україні

Євросоюз продовжить свою тренувальну місію, що забезпечує підготовку українських військовослужбовців, ще на два роки, повідомив 14 жовтня Боррель.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель назвав відправлення військ Північної Кореї для участі у війні проти України серйозним порушенням міжнародного права і наголосив, що це підриває безпеку в Європі та світі.

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