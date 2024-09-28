За словами дипломата, загальна сума ЄС допомоги Україні складає понад 130 мільярдів євро.

Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель обурений коментарями експрезидента США Дональда Трампа про те, що ЄС недостатньо допомагає Україні. Про це він заявив під час пресконференції, передає Le Monde.

За його словами, допомога, яку ЄС надав Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ, була "далеко не незначною".

"Нещодавно я чув, як один з американських кандидатів сказав: "О, європейці не роблять свою частину роботи". Що ж, якщо підсумувати все, що ми робимо для України - військово, економічно, фінансово і на гуманітарному фронті - це понад 130 мільярдів євро, тобто більше, ніж ви [американці] робите", - наголосив Боррель.

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Дипломат підкреслив, що військова допомога, яку надали країни ЄС, сягає 45 млрд євро. Ця сума є меншою порівняно з американським внеском, проте все одно значною.

Боррель нагадав, що ЄС надав Україні статус кандидата і перспективу членства, що до початку повномасштабної війни "було б немислимо". Також політик додав, що ЄС наразі надає Україні значну допомогу та прийняв майже 5 млн біженців.

Раніше Дональд Трамп заявив під час своєї промови, що США надали Україні "майже 300 мільярдів доларів", тоді як країни ЄС "лише невелику частину від цієї суми".

Зустріч Трампа і Зеленського - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.

"Я думаю, що ми маємо спільне бачення, що війна в Україні має бути зупинена і що Путін не може виграти. Україна повинна перемогти. І я хочу обговорити з вами деталі нашого плану, Плану перемоги", - наголосив Зеленський Трампу перед початком закритої частини зустрічі.

Водночас після зустрічі із Зеленським Трамп почав говорити про Третю світову війну в разі перемоги на виборах його суперника Камали Гарріс. Він додав, якщо його оберуть президентом, війна між Росією та Україною "закінчиться швидко".

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