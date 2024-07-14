Україна працює, аби кількість Patriot на озброєнні українських сил ППО збільшувалася, заявив президент.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що результатом цього тижня стало рішення союзників про нові зенітно-ракетні комплекси Patriot для України. Глава держави підвів підсумки у ранковому зверненні до українців.

Президент уточнив, що увесь цей тиждень був насичений подіями, перемовинами.

"Зараз, після візиту у Сполучені Штати, є рішення щодо нових Patriot та десятків інших систем ППО. Ми працюємо, щоб сила й кількість українських Patriot стали ще більшими. Я вдячний усім нашим партнерам, хто допомагає", - наголосив Зеленський.

Окремо він нагадав, що було укладено три нові безпекові угоди для України з Польщею, Люксембургом і Румунією.

"І зараз команда працює над ще новими документами – будуть угоди із Чехією, Словенією та ухвалили рішення після зустрічі з Прем’єром Ірландії теж готувати угоду", - відзначив Зеленський.

Також президент зазначив, що у Вашингтоні на саміті НАТО було схвалено Договір щодо України (Ukrainian Compact).

"Це все про зброю для наших воїнів, про роботу оборонних компаній в Україні та з Україною, про підтримку нашого відновлення - усе максимально конкретно та справді підтримує наш захист життя", - відзначив глава держави.

Крім того, за його словами, цього тижня було оголошено про нові оборонні пакети.

"Десятки зустрічей за тиждень: із лідерами країн, керівниками урядів, із конгресменами й суспільними лідерами Америки, із президентом Байденом, зі спікером Джонсоном. І після зустрічей із губернаторами штатів Америки я проведу зустріч із нашими керівниками областей – нам потрібна співпраця між регіонами теж, між громадами та лідерами громад безпосередньо. Це і медицина, це і укриття, це і оборонні індустрії тощо. Сполучені Штати готові допомагати на всіх цих рівнях", - повідомив Зеленський.

ЗРК Patriot для України

Як повідомляв УНІАН, цього тижня під час саміту НАТО у Вашингтоні стало відомо про рішення від США та партнерів щодо посилення протиповітряної оборони України п’ятьма новими ЗРК Patriot і десятками інших систем.

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