Зазначається, що Київ так і не отримав очікуваного запрошення до Альянсу.

Саміт НАТО у Вашингтоні добіг кінця. Результати цілком передбачувані - Україна отримала "незворотній" шлях до членства, Дональд Трамп хоче обмежити обмін розвідданими з Альянсом, якщо повернеться в Білий дім, а союзники прагнуть зміцнити свої кіберможливості.

Видання Foreign policy пише, що на саміті НАТО Україна отримала багато чого - але тільки не те, що хотіла. Протягом кількох місяців напередодні саміту Київ і його найактивніші прихильники наполягали на тому, щоб українці отримали офіційне запрошення вступити до Альянсу. Вашингтон і Берлін від початку виступили проти, тому більша частина роботи саміту щодо України зводилася до того, щоб зібрати втішні призи і вирішити прогалини з військовою допомогою.

Адміністрація Байдена також виступила за те, що вона назвала "мостом" до членства України в НАТО, який включатиме нарощування спільних програм навчання, створення нової командної структури Альянсу для координації військової допомоги, яка надходить в Україну, і направлення до Києва нового постійного представника.

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Кілька чиновників альянсу зі Східної Європи розчаровані тим, що НАТО не змогла зробити більше - зокрема надати офіційне запрошення.

Що Україна отримає від Альянсу

80. Саме стільки винищувачів F-16 зрештою нададуть Україні Данія та Нідерланди. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що перші літаки надійдуть в Україну до кінця літа. Адміністрація США заявила, що Україна зможе використовувати ракети класу "повітря-повітря" для ударів по Росії.

Україна також отримає від Польщі ескадрилью радянських винищувачів МіГ-29. За словами представників НАТО, це може допомогти, якщо Київ у якийсь момент спробує провести ще один контрнаступ, оскільки саме літаків не вистачило минулого разу.

Союзники по НАТО зобов'язалися надати Україні 40 мільярдів євро як військову допомогу протягом наступного року. Прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер пообіцяв виділити 3 мільярди фунтів стерлінгів і підтвердив, що Україна може використовувати ракети Storm Shadow для ударів по російській території.

Десятки. Це кількість батарей ППО, які країни НАТО планують передати Україні. Є батарея Patriot з Іспанії та компоненти для неї зі Швеції. США, Німеччина та Румунія направлять Україні додаткові Patriot, а Нідерланди та інші країни нададуть компоненти для ще однієї батареї.

Крім того, Україні надійде мікс із різних систем ППО. Норвегія та Німеччина передають батарею ППО IRIS-T, і Норвегія виділяє Україні близько 93 мільйонів доларів на потреби ППО. Італія передає систему ППО SAMP-T. Країни НАТО також обіцяють передати NASAMS, HAWK і Gepard.

НАТО також планує створити нове командування для України в німецькому Вісбадені, яке координуватиме і деконфліктуватиме навчання і допомогу, що надається Києву, а також допомагатиме з ремонтом, тоді як США й надалі очолюватимуть "Рамштайн". У Києві також постійно перебуватиме новий посланник НАТО. Але є одна річ, яку НАТО не може надати - це війська.

Саміт НАТО - головні новини

10 липня країни НАТО погодили текст підсумкової декларації саміту у Вашингтоні. У ньому, зокрема, йдеться про те, що союзники по Альянсу візьмуть на себе зобов'язання підтримувати Україну на шляху до НАТО.

11 липня на полях саміту НАТО у Вашингтоні було підписано історичнийУкраїнський договір.

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