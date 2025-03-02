Посол Великої Британії в США Пітер Мандельсон заявив, що необхідно "дуже радикально перезавантажити" відносини між Вашингтоном та Києвом після суперечки президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом у Білому домі 28 лютого. Про це пише Financial Times.
"Перезавантаження має полягати в тому, щоб Сполучені Штати та Україна знову були на одній сторінці, а президент Зеленський беззаперечно підтримав ініціативу президента Трампа щодо припинення війни та встановлення справедливого і тривалого миру в Україні", - зауважив Мандельсон в інтерв'ю програмі ABC's This Week.
За його словами, Україна має першою припинити бойові дії на фронті.
"Європейці. ... повинні підтримати заклики до припинення вогню, і, до речі, я вважаю, що Україна повинна першою взяти на себе зобов'язання припинити вогонь і кинути виклик росіянам, щоб вони слідували за нею", - зазначив посол.
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Раніше політолог розповів про наслідки сварки Зеленського і Трампа. За його словами, ця зустріч може виявитись "дуже неприємною історією" для Росії.
"Взагалі поки що американське керівництво трохи переоцінює силу Росії і недооцінює силу України. Це дуже неприємна історія для Росії, бо вони ж думали, що з американцями можна все повирішувати. А нічого не виходить", - підкреслив Тарас Загородній.
Водночас прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що її країна та Велика Британія готові стати "мостом" між США та Україною. Вона зазначила, що дуже важливо, аби "ми уникнули ризику розколу на Заході".