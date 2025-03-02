За словами прем'єр-міністра Італії, важливо уникнути ризику розколу на Заході.

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що її країна разом з Великою Британією можуть відіграти важливу роль у "зведенні" мостів між США та Україною. Вона також попередила, що розбіжності на Заході "роблять нас усіх слабшими", передає The Telegraph.

Під час зустрічі з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером Мелоні подякувала йому за те, що він зібрав європейських лідерів на мирний саміт у Лондоні.

За її словами, Велика Британія та Італія "дуже скоординовані у досягненні мети, якої ми хочемо досягти - справедливого і тривалого миру в Україні".

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"Я думаю, що дуже важливо, щоб ми уникнули ризику розколу на Заході. І я думаю, що в цьому питанні Велика Британія та Італія можуть відіграти важливу роль у зведенні мостів. Якщо ми розділимося, це зробить нас усіх слабшими", - підкреслила Мелоні.

Відносини між США та Україною - останні новини

Раніше член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін розповів, що чекає на Україну без допомоги США. За його словами, ця допомога трохи переоцінена в ЗМІ, але все одно є важливою.

"Навіть якщо США повністю відмовляться від допомоги Україні, це буде критично, але не катастрофічно за умови, якщо частину відсутності цієї допомоги компенсує Україна внутрішніми резервами, а частину компенсує Європа. Але тут починається велика кількість "але"", - пояснив він.

Також видання Bloomberg писало, що Велика Британія намагалася врятувати угоду між Україною та США, однак зазнала невдачі, адже у Трампа висловилися проти цього. Зокрема адміністрація президента США у приватному порядку дала зрозуміти, що хоче публічних вибачень від Зеленського, аби налагодити відносини.

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