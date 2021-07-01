Національне агентство з питань запобігання корупції направило припис голові наглядової ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило припис голові наглядової ради Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Клер Споттісвуд з вимогою припинити контракт з головою правління «Нафтогазу» Юрієм Вітренко.

Про це повідомляється на сайті НАЗК.

«1 липня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило припис голові наглядової ради НАК «Нафтогаз України» Клер Споттісвуд. У приписі НАЗК вимагає припинити контракт № 1 з головою правління НАК «Нафтогаз України» як незаконний на підставі ч. 2 ст. 26 Закону України «Про запобігання корупції», - сказано у повідомленні.

Читайте такожЖурналістка накинулась з сумкою та кулаками на "слугу" Потураєва у Раді (відео)Зазначається, що припис був складений після ознайомлення НАЗК із поясненнями, наданими Кабінетом міністрів України (КМУ) до Окружного адміністративного суду міста Києва. У поясненнях КМУ вказав, що для припинення контракту необхідне рішення наглядової ради товариства.

В НАЗК нагадали, що 14 червня агентство, унаслідок моніторингу дотримання законодавства про запобігання конфлікту інтересів, виявило порушення в діяльності колишнього заступника міністра енергетики України, який наразі обіймає посаду голови правління «Нафтогазу». У зв’язку з цим НАЗК внесло припис КМУ.

Так, Закон України «Про запобігання корупції» передбачає, що після звільнення з публічної служби протягом року особа не повинна брати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу. Таке обмеження діє незалежно від того, скільки особа працювала на посаді до звільнення. Водночас, працюючи в Міненергетики, колишній заступник міністра системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності «Нафтогазу». Отже, його призначення на посаду голови правління цього товариства порушує закон.

«Зазначимо, що для того, аби виконати закон та припинити незаконний контракт із головою НАК «Нафтогаз України», загалом не потрібно жодних приписів. Однак коли закон не виконується, то НАЗК зобов’язане реагувати на такі порушення», - сказано у повідомленні.

Читайте також"Буде більше 240": у "Слузі народу" дали прогноз щодо законопроекту про олігархівЯк повідомляв УНІАН, 15 червня голова НАЗК Олександр Новіков заявив, що розпорядження уряду про призначення Юрія Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз України", як і контракт з ним, мають бути скасовані як незаконні.

У НАЗК вважають, що під час виконання повноважень в.о. міністра енергетики Вітренко системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності "Нафтогазу", що є порушенням при призначенні його на посаду.

Раніше політолог та керівник Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко вже коментував це питання. Експерт вважає, що ситуація з приписом НАЗК на Вітренка може бути спровокована політичними амбіціями голови агентства Новікова.

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Автор: Ігор Орел