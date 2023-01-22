Любите ліниві вареники і хочете ними порадувати близьких? Читайте в матеріалі УНІАН, як готувати вареники з сиром і манкою.

Відомо, що змусити дитину з'їсти певний продукт зможе тільки вдало приготована з нього страва. Багато хто з нас навіть у дорослому житті відчуває особливу симпатію до ледачим вареників - хитрощів наших мам, до яких вони вдалися, щоб діти їли творог. Нижче УНІАН розповідає, як приготувати ліниві вареники.

Секрет, як робити ліниві вареники, простий: спершу навчіться ліпити самі вареники. Адже ліплення, мабуть, досі залишається каменем спотикання для багатьох господинь, які експериментують на кухні.

УНІАН вже раніше розповідав, як приготувати суперніжне тісто на вареники.

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Як зробити ліниві вареники смачнішими, ніж у мами

Хоча рецепт вареників для багатьох і здається очевидним, але у їхньому приготуванні все ж є багато підводних каменів, про які недосвідчені кухарі можуть перечепитися:

Вибирайте тільки якісний творог. Творог - це начинка вареників. Кухарі радять звертати увагу на смак, колір і запах продукту перед покупкою. Вибираючи між білим і трохи жовтуватим творогом, краще зупинитися на другому варіанті.

Творог - це начинка вареників. Кухарі радять звертати увагу на смак, колір і запах продукту перед покупкою. Вибираючи між білим і трохи жовтуватим творогом, краще зупинитися на другому варіанті. Дотримуйтесь пропорції солі і цукру. Хоча вареники з творогом часто і подають як десерти, баланс солодкого і солоного дуже важливий. У протилежному випадку ризикуєте отримати або занадто солодку, або суху / вологу страву.

Хоча вареники з творогом часто і подають як десерти, баланс солодкого і солоного дуже важливий. У протилежному випадку ризикуєте отримати або занадто солодку, або суху / вологу страву. Розумно розрахуйте час. Так, ледачі вареники досить швидка у готуванні страва, але не можна нехтувати часом. Ми ж знаємо, що виходить, якщо, наприклад, переварити пельмені? Правильно - вони перетворюються в негарну кашу. Тому питання, скільки варити ліниві вареники, залишається дуже актуальним. Сам процес приготування у вас займе до 15-20 хвилин, варіння вареників - до 2 хвилин в залежності від використовуваного борошна.

У мережі опубліковано багато порад, як приготувати ліниві вареники. Найбільше популярністю користуються класичні рецепти.

Ліниві вареники з творогом - щоб не розвалилися і не затверділи

Всі, хто вважає, що вареники - дуже складна страва, звичайно, помиляються. Але, як кажуть, перший млинець завжди не вдається. Якщо з першого разу у вас щось не вийшло - будь ласка, не засмучуйтеся.

Вам знадобляться:

сир - 200 гр;

яйця - 1 шт;

цукор - 2 чайн.л;

сіль - 0.25 чайн.л;

пшеничне борошно - 3 стіл.л.

Спершу підготуємо тісто. Протираємо сир через сито, додаємо в нього яйце, сіль і цукор. Перемішуємо все до однорідної маси, потім додаємо ложку борошна. Пам'ятайте, тісто має бути густим, але водночас не дуже крутим - тоді вареники вийдуть занадто мучними.

Тепер робимо ліниві вареники. Розкачуємо тісто у формі ковбаски на 2-3 см на заздалегідь підготовленій робочій поверхні. Далі розрізаємо масу на смужки в формі ромбів шириною близько 1 см. Готові вареники кидаємо в уже гарячу воду, але не відразу - інакше вареники злипнуться. Готуємо на плиті близько хвилини. Подаємо вареники гарячими з маслом, сметаною або медом.

Ліниві вареники з творогом і манкою - швидкий рецепт

Керуйтеся цими порадами, щоб приготувати вареники, як в дитинстві.

Вам знадобляться:

сир - 400 гр;

яйця - 2 шт;

цукор - 2 ст. л;

манна крупа - 4-5 ст. л;

цукор ванільний - 1 ч. л;

сіль - 0,5 ч. л;

борошно - 1-1,5 склянки.

Для приготування тіста розбиваємо яйце, додаємо до нього цукор, сіль і ванілін. В отриману масу додаємо сир і гарненько перемішуємо. Далі додаємо манну крупу і залишаємо "відпочивати" на 15 хвилин. З самого тіста робимо ковбаску, ріжемо її на маленькі ромбики. Варимо вареники з творогом на плиті до 2 хвилин.

Ліниві вареники в йогурті - рецепт від Клопотенка

Якщо класичний рецепт вам набрид, зверніться до порад професіоналів! Пропоновані командою відомого шеф-кухаря "родзинки" перетворять повсякденну страву у справжній кулінарний шедевр.

Вам знадобляться:

Для вареників

сир - 300 гр;

яйце - 1 шт;

цукор - 2 ст. л;

борошно - 4 ст. л;

сіль за смаком;

цедра лимона - 3 гр.

Для соусу

натуральний йогурт - 200 гр;

цукрова пудра-1 ст. л;

м'ята - дві гілочки.

Змішуємо сир з цукром, сіллю, лимонною цедрою і яйцем. Додаємо борошно і замішуємо тісто. Після - скачуємо з тіста довгі ковбаски і ріжемо їх, трохи обвалюємо в борошні.

Варимо вареники у киплячій воді до 2 хвилин. Подаємо з соусом - йогуртною масою з цукровою пудрою і подрібненим листям м'яти.

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