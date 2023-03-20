Як всього кілька інгредієнтів можуть змінити смак салату з дитинства - читайте в статті.

Складно уявити святковий стіл без крабового салату. Це не дивно, адже на його приготування йде мало часу, а рецепт дуже простий. Якщо хочеться здивувати гостей, то можна трохи його змінити.

Раніше ми писали, як приготувати салат з тунцем консервованим - дуже смачні рецепти без майонезу.

Салат крабовий - що знадобиться

Для приготування цього салату потрібні:

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крабові палички - 200 грамів;

маленькі помідори - 3-5 штук;

сир - 130 грамів;

кріп - кілька гілочок;

майонез.

Палички очищаємо, ріжемо великими кубиками, потім подрібнюємо брусочками помідори і сир. Сир беремо будь-який, але краще використовувати твердий. Заправляємо майонезом, посипаємо порубаним кропом, а потім солимо і перемішуємо салатною ложкою. Також можна нарізати всі інгредієнти соломкою, а помідори порізати більш дрібно.

Коли справа стосується салатів, то завжди можна додати або прибрати якісь продукти. Наприклад, цей салат точно не зіпсує консервована кукурудза, солодкий перець або огірки - все залежить від ваших уподобань.

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