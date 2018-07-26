На Житомирщині 2019-й оголосили роком Бандери

Сесія Житомирської обласної ради 26 липня підтримала відповідне рішення.

Житомирська обласна рада проголосила 2019-й в області роком провідника ОУН Степана Бандери.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення було прийняте сьогодні, 26 липня, на черговій сесії.

Сесія підтримала це питання, погодившись з рекомендацією комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, місцевого самоврядування, законності, правопорядку та антикорупційної діяльності.

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Також облрада рекомендує Житомирській міській раді при формуванні міського бюджету на 2019 рік передбачити кошти для встановлення пам’ятника Степану Бандері у Житомирі.

Водночас на початку сесії окремі представники громадськості від організації поляків закликали депутатів не голосувати за це питання.Так, зокрема, з такою пропозицією у сесійній залі виступила голова Житомирської обласної Спілки поляків в Україні Вікторія Лясковська-Щур.

Націоналісти при цьому викрикивали виступаючій " Ганьба!".

Тепер на виконання ухваленого рішення в області утворять організаційний комітет і розроблять план заходів з відзначення в області 110-річчя з дня народження Бандери.

Як повідомляв УНІАН, провіднику ОУН Степанові Бандері у Житомирі встановлять пам'ятник.