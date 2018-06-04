У Житомирі з'явиться пам’ятник Бандері (фото)

21:20, 04 червня 2018
Суспільство
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У Житомирі встановлять пам'ятник Бандері / фото УНІАН

Сьогодні у Житомирі містобудівна рада ухвалила рішення про встановлення пам’ятника провіднику Організації українських націоналістів Степану Бандері на перехресті вулиць Театральної та Великої Бердичівської.

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Як повідомили кореспондента УНІАН у Департаменті містобудування Житомирської міської ради, рішення ухвалено більшістю голосів.

На засіданні містобудівної ради сьогодні ініціатори встановлення пам'ятника, відомі скульптори Олег Пінчук і Володимир Шолудько представили майбутній проект.

Пам’ятник Бандері встановлять у наступному році - до 110-тої річниці з дня його народження.

фото УНІАН

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Теги: #Житомир#пам'ятники#Степан Бандера