У Житомирі з'явиться пам’ятник Бандері (фото)

Монумент встановлять наступного року - до 110-тої річниці з дня народження провідника ОУН.

Сьогодні у Житомирі містобудівна рада ухвалила рішення про встановлення пам’ятника провіднику Організації українських націоналістів Степану Бандері на перехресті вулиць Театральної та Великої Бердичівської. Читайте такожУ Львові відбувся смолоскипний марш з нагоди річниці від дня народження Бандери Як повідомили кореспондента УНІАН у Департаменті містобудування Житомирської міської ради, рішення ухвалено більшістю голосів. На засіданні містобудівної ради сьогодні ініціатори встановлення пам'ятника, відомі скульптори Олег Пінчук і Володимир Шолудько представили майбутній проект. Пам’ятник Бандері встановлять у наступному році - до 110-тої річниці з дня його народження.

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