У Житомирі з'явиться пам’ятник Бандері (фото)
21:20, 04 червня 2018Суспільство
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Монумент встановлять наступного року - до 110-тої річниці з дня народження провідника ОУН.
У Житомирі встановлять пам'ятник Бандері / фото УНІАН
Сьогодні у Житомирі містобудівна рада ухвалила рішення про встановлення пам’ятника провіднику Організації українських націоналістів Степану Бандері на перехресті вулиць Театральної та Великої Бердичівської.
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Як повідомили кореспондента УНІАН у Департаменті містобудування Житомирської міської ради, рішення ухвалено більшістю голосів.
На засіданні містобудівної ради сьогодні ініціатори встановлення пам'ятника, відомі скульптори Олег Пінчук і Володимир Шолудько представили майбутній проект.
Пам’ятник Бандері встановлять у наступному році - до 110-тої річниці з дня його народження.
фото УНІАН
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