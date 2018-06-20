СЛЬОЗОТЕРАПІЯ ЛУЦЕНКОМ

Минулого тижня у Криму, на військовому полігоні села Перевальне, проводилися командно-штабні і тактико-спеціальні навчання підрозділів міліції з відпрацюванню дій, спрямованих на локалізацію групових порушень громадського порядку. Аналогічні навчання особового складу міліції та внутрішніх військ проходять в Україні щороку, а то й двічі на рік, а тому особливої сенсації не становлять.

Втім, головний керманич Міністерства внутрішніх справ Юрій Луценко, який приїхав особисто спостерігати за навчаннями, зрадив би собі, якби поїхав з полігону просто так, не підкинувши журналістам кілька смажених заяв та не вразивши глибиною професійних знань.

Перед початком навчань колишній бунтар-антикучміст, а тепер міністр внутрішніх справ Луценко повідомив журналістів про наміри міністерства щодо запровадження новітніх технологій по розгону агресивних демонстрацій.

«З моєї точки зору, тактика «стінка на стінку» по фізичному, силовому вичавлюванню демонстрантів є неправильною», - компетентно філософствував Луценко. - В усьому світі до великих скупчень агресивно налаштованих демонстрантів застосовують сльозогінний газ, і лише після цього, розсіявши агресивний напад, їх заарештовують згідно з чинним законодавством».

Саме така тактика незабаром буде братися на озброєння і українською міліцією. На це Луценко надихнув приклад Заходу, де «така практика вже давно прижилася», а також - широка підтримка всередині власного відомства, де точки зору міністра (не повірите!) поділяють не лише керівники центрального апарату міністерства, а й навіть регіональних підрозділів.

Тим більше, як з’ясувалося далі, Луценко готується стримати державний переворот.

Продовжуючи спілкування з журналістами, Луценко поділився інформацією про те, що окремі політичні сили виношують думки про масові акції протесту, які виллються в непокору, агресію та масові заворушення .

«У мене є інформація про те, що певні лідери готують масові акції протесту із застосуванням агресії. Мало того, навіть у своїх деклараціях вони заявляють про те, що хочуть забрати владу в свої руки – прямим текстом говорять, що «Штаб національного порятунку» повинен забрати всю повноту влади – від парламенту, Президента і уряду», - сказав міністр .

При цьому, виявляється, міліція не просто знає таких осіб поіменно, але і достеменно знає про їхні потворні наміри. А тому повинна бути готовою для того, щоб адекватно відповісти “на агресивні незаконні антиконституційні дії великих груп людей ” .

Що означають слова міністра, з’ясувати не вдалося, оскільки керманич силового відомства тут же запевнив, що кримські тактико-спеціальні тренування «не мають жодної прив’язки до території Криму або іншої області України, груп населення, громадсько-політичних рухів».

До того ж, колишній бунтар-антикучміст Луценко остаточно сплутав хід думки Луценку-міністру, і він проголосив, що для міліції головним завданням має бути захист прав людей, у тому числі права на протест, і тільки по-друге – убезпечення суспільства від агресивно налаштованих учасників заворушень…

Тиждень потому, підбиваючи підсумки навчань за публікаціями у пресі, можна сміливо констатувати, що головною прикрасою заходу став саме міністр внутрішніх справ.

Практично за кадром залишилися спеціальні навчання підрозділів міліції. І невідомо, коли ще заплачуть від газу, а не дубинок агресивно налаштовані демонстранти. А от від заяв нинішнього міністра внутрішніх справ справді хочеться плакати. Вже давно і, як то кажуть, надовго.