Що таке толерантність, Медведєву пояснили на прикладі брошури про наркоманію

В Україні вже котрий день усі політичні сили намагаються висловитися щодо сумнозвісного послання Дмитра Медведєва Вікторові Ющенку. Сьогодні Українська народна партія пікетувала посольство РФ у Києві. Мітингувальники висловлювали глибоке обурення «зазіханнями Медведєва».

– Згідно з нашою Конституцією, кожен громадянин має право навчатися рідною мовою, – кажуть унпівці, – що Україна забезпечує цілком і повністю. Натомість "дружественная страна" Росія, яка розповідає про "общие духовные корни", для 4,3 мільйона українців, що проживають на її території, заклала в бюджет на цей рік "ноль российских копеек". Якщо в Україні 1199 російськомовних шкіл, 35 профтехучилищ, практично в кожному вищому навчальному закладі Сходу і Півдня ведеться навчання російською мовою, то на всю Росію українську мову факультативно вивчають тільки 200 людей. Ось вам "духовное единство" по-російськи.

Володимир Шовкошитний, голова управи Київської міської організації УНП вважає, що українцям не варто бути такими вже й толерантними, "ми повинні жорстко відповідати Росії на її імперські замашки".

– Наша толерантність аукнеться нам втратою незалежності. Недавно я редагував для боротьби з наркоманією брошуру. Там було написано, що таке толерантність. Виявляється, що це звикання до все більших доз наркотику. От і нам вжарили сьогодні десять кубиків антиукраїнського наркотику, а ми кажемо: «Завтра давайте п`ятнадцять, і ми толерантно терпітимемо». Не можна терпіти!

Пікетувальники посольства РФ прийшли сказати пану Медведєву, що Україна – не Росія, ваше благородіє. «І саме українському народу, а не російським медведям вирішувати, як жити в Україні».

– Ніколи не буде Україна рабою московських катів, – вигукували унпівці. – Українська народна партія дуже хоче, аби ви, пане Медведєв, російська еліта, російські дипломати знали, що в Україні є достатньо патріотів, незалежно від того, якою мовою вони розмовляють, котрі відстоять український суверенітет, територіальну цілісність і незалежність нашої держави.

Мітингувальники просили киян, гостей міста звернути увагу на те, що перед посольством РФ немає «обезумевших от горя очередей русскоязычного населения, этнических русских», які б намагалися потрапити на свою «историческую родину». Біля жодного консульства в Україні ви не побачите замучених «насильственной украинизацией» громадян України не українського етнічного походження.

– Тому ще раз вам, пане Медведєв, кажемо, не шукайте тріску в чужому оці, а вийміть колоду з власного ока. Наводьте лад у своїй країні і не зазіхайте на чуже добро, – радили представники УНП російському президенту. – Тут у нас є плакат з двоголовим російським орлом. Очевидно, закрутилася одна або дві головки цього великодержавного російського орла. І дивляться вони бідні, яку б ще країну загарбати. Хочемо вам сказати, що Україна – не та країна, яку вам вдасться загарбати. Ви десять років, маючи по два літака, три танки і п`ятнадцять солдатів на кожного живого і ненародженого чеченця, не могли нічого зробити з маленькою і волелюбною Чечнею. Тож нічого не здобудете і в Україні.

Пікетувальники невтомно бажали російському керівництву жити собі з миром на своїй «этнической и канонической родине».

– Багатійте, процвітайте і не суйте свого носа, не протягуйте своїх кігтистих лап до інших волелюбних народів. Нічого доброго вас тут не чекає.

– Нещодавно провели соціологічні дослідження в Росії, учора їх оприлюднили, – кричав Володимир Шовкошитний. – Шановні громадяни, зверніть увагу, Росія заявляє, що вона є "православной и славянской страной", але "в славянской и православной России" 47% населення вважає Україну ворожою державою. Натомість 90% українців ставляться до Росії і до росіян, як до дружнього народу.

УНП закликала Медведєва не втручатися у внутрішні справи суверенної Української держави, а Президента України Віктора Ющенка, у жодному випадку не переривати свою відпустку. Мовляв, ми патріоти України – дамо гідну відповідь агресивним зазіханням Вашого московського колєгі.

– Ми вимагаємо від українського уряду, від українських силових структур вжити всіх необхідних заходів, аби нейтралізувати російський ЧФ на території Криму, що є великою загрозою національної безпеки України.

Унпівці закликали всі патріотичні сили до єднання, усіх патріотів України бути пильними. Варто виступити з ініціативою народного ополчення. Кожен, хто живе в Україні має захищати свою державу. Тому Київська міська організація УНП запрошує записуватися в «Київське народне ополчення».

– Дамо гідну відсіч російським Медведєвим, дамо їм розсолу похмелитися від їхніх тамбовських походеньок.

Київська міська організація УНП каже, що вона має своїх дві тисячі членів, які вже готові взяти в руки зброю, якщо це буде необхідно.

Заяву Медведєва мітигнувальники радять розцінювати як тест на вошивість, на форму двадцять, як казали в Радянському Союзі, претендентів у кандидати на майбутніх президентських виборах України.

– Ви бачите, що симоненки і януковичі вже сьогодні готові бігти на кастинг у Білокам’яну, аби мати право представляти інтереси «великої і неділимої Росії» у суверенній Україні.

Далі унпівці пішли передавати заяву російському посольству, у якому йдеться про те, що партія розцінює заяву президента РФ Дмитра Медведєва як попередження про оголошення війни суверенній Українській державі.

Вийшов черговий дипломат посольства РФ. Він уважно вислухав усі претензії та побажання Володимира Шовкошитного. Чи передасть він звернення російському керівництву, поки не знає, каже, що вирішуватиме в.о. посла.

Дипломатові повністю процитували своє звернення, побажання всього найкращого російському керівництву, а також просили звернути увагу, на висловлювання відомого російського «шовініста Дугіна, що є таким собі оком Кремля».

– Цей відомий шовініст, який входить у всі кабінети Кремля, сказав, що Росія оголосила війну Україні за грузинським сценарієм. Ну якщо це неправда, то нехай його Медведєв закриє в психушку. Але ж ми бачимо, що ніхто його не закриває, значить, це правда.

Текст заяви УНП переданої посольству РФ:

1. Щодо української зброї… Перш ніж зводити наклепи на Україну, Росія мала б сама пояснити міжнародній спільноті і власному народу, чому всі терористи та пірати в світі чинять свої злочини з російською зброєю в руках.

2. Щодо НАТО… Віктор Ющенко, дотримуючись КУ, послідовно втілює найвигіднішу для України державну політику національної безпеки, яка буде реалізована відповідно до волі українського народу. Ні Росія, ні будь-яка інша держава не мають права диктувати українському народу, яким чином вибудовувати свою оборонну політику.

3. Щодо блокування економічної співпраці… Не Україна, а Росія докладає усіх зусиль, аби перешкодити нормальному розвитку економічної співпраці. Наприклад, у січні 2009 року, на Різдво Христове, російські антихристи намагалися зруйнувати українську ГТС.

4. Щодо нацистських посібників, геноциду й церкви… Не у Софії Київській, а у Московському Кремлі ухвалювалися і виконувалися сумнозвісні історичні рішення про спільні з нацистською армією військові паради і про фізичне знищення божих храмів, цілих релігійних конфесій, мільйонів невинних людей, у тому числі й християн. Не в українських, а у російських секретних цехах виготовляється зброя масового та індивідуального знищення, на кшталт, діоксину чи плутонію.

5. Щодо дипломатів… Не українських, а російських дипломатів по всьому світу щорічно виганяють за шпигунську і протиправну діяльність.

УНП, крім російського керівництва, також звернулася до української держави та уряду з проханням не звертати уваги на не виважені заяви керівництва Росії, але вжити адекватних заходів щодо захисту національних інтересів.

Серед іншого, на думку мітингувальників, треба: терміново відкликати для консультації українського посла в Росії;

- посилити охорону кордонів і стратегічних об’єктів України, насамперед енергетичних;

- посилити роботу правоохоронних органів для попередження диверсій.

Вони закликали українських громадян гуртуватися навколо Президента Ющенка і патріотичних українських сил. Бути пильними і готовими дати відсіч найгіршим непрогнозованим діям агресивних російських і проросійських політиків.