Напруга у відносинах України і Росії зростає

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ направив послання президентові України Віктору ЮЩЕНКУ, в якому повідомив, що «в умовах антиросійського курсу українського керівництва мною прийнято рішення відкласти приїзд в Україну нашого нового посла». «Конкретні терміни будуть визначені пізніше, з урахуванням реального розвитку російсько-українських відносин», йдеться в посланні російського президента.

Президент РФ також зазначив, що вважає політику України в роки президентства Віктора ЮЩЕНКА відходом від принципів дружби і партнерства з Росією.

Про це сказано у зверненні Д.МЕДВЕДЄВА, направленому главі Української держави.

"Проблеми в двосторонній співпраці, звісно, існували й раніше. Це було природно для ситуації після розпаду Радянського Союзу, коли довелося облаштовувати відносини між двома суверенними державами. Утім те, що ми спостерігаємо в роки Вашого президентства, не можна сприймати інакше, як відхід української сторони від принципів дружби і партнерства з Росією, закріплених у Договорі 1997 року", - заявив Д.МЕДВЕДЄВ у своєму зверненні.

При цьому Д.МЕДВЕДЄВ навів В.ЮЩЕНКУ ряд прикладів, які «характеризують стан справ, що склалося внаслідок цілеспрямованих дій Вашої адміністрації».

Зокрема, за словами Президента РФ, «негативний суспільний резонанс викликала антиросійська позиція України у зв`язку з варварським нападом режиму СААКАШВІЛІ на Південну Осетію». «Через рік після тих трагічних подій знову гостро постає питання про те, що мирних жителів і російських миротворців у Цхінвалі вбивали з української зброї. Ті в Києві, хто поставляв зброю грузинській армії і, до речі, не має наміру припиняти робити це й зараз, повністю поділяють з Тбілісі відповідальність за скоєні злочини», - заявив Д.МЕДВЕДЄВ.

Також Президент РФ висловив невдоволення тим, що «політичне керівництво України, ігноруючи думку громадян своєї країни – не кажучи вже про відому Вам позицію Росії, – вперто продовжує курс на вступ до НАТО». Причому, за словами Д.МЕДВЕДЄВА, «як «аргумент» використовуються натяки на «російську загрозу» безпеці України, котрої, як Ви чудово знаєте, немає і бути не може».

Також, додав він, «логічним продовженням такої деструктивної лінії є безперервні спроби ускладнити практичну діяльність Чорноморського флоту Росії – порушуючи основоположні угоди між нашими країнами про принципи його базування на території України».

За словами Президента РФ, «складається враження, що в Києві послідовно добиваються розриву економічних зв`язків, що склалися, з Росією, насамперед, у галузі енергетики». «В результаті під загрозу поставлене стабільне використання нашими країнами фактично єдиної газотранспортної системи, що забезпечує енергетичну безпеку Росії, України, багатьох європейських держав», - йдеться у зверненні.

Також Д.МЕДВЕДЄВ заявив про порушення майнових прав російських інвесторів в Україні, підкресливши, що «все це істотно підриває колись міцний економічний фундамент двостороннього партнерства».

Крім того, як стверджує Д.МЕДВЕДЄВ у зверненні до В.ЮЩЕНКА, «російсько-українські відносини піддаються випробуванням і в результаті взятою Вашою адміністрацією лінії на перегляд спільної історії, героїзацію нацистських спільників, звеличення ролі радикал-націоналістів, нав`язування міжнародному співтовариству націоналістично забарвлених трактувань масового голоду в СРСР 1932-1933 рр. як «геноциду українського народу». Триває витіснення російської мови із суспільного життя, науки, освіти, культури, засобів масової інформації, судочинства».

Також Президент заявив про «згубну практику втручання» державної влади України в справи православної церкви. «Навряд чи можна назвати сприятливими умови, які штучно створювалися напередодні, та й під час недавнього пастирського візиту в Україну Патріарха Московського і всієї Русі КИРИЛА. На цьому фоні особливе задоволення викликає та щира і широка підтримка єдності православ`я, яка була проявлена українцями, котрі вітали Патріарха», - зазначає Д.МЕДВЕДЄВ.

За його словами, «серед перепон, які підконтрольні Вам служби винаходять для того, аби перешкодити позитивному розвитку російсько-українських відносин, стала безпрецедентна для всього пострадянського простору провокація: вимога відклику з України двох наших дипломатичних представників без будь-яких на те підстав». «У цьому разі – до речі, здійсненому також напередодні візиту Патріарха, – видно суть підходу нинішньої української влади до відносин з Росією», - заявив В.МЕДВЕДЄВ у зверненні до В.ЮЩЕНКА.

В свою чергу в МЗС РФ закликали не драматизувати ситуацію навколо відстрочення приїзду нового посла РФ в Україну. Про це повідомив статс-секретар, заступник глави МЗС РФ Григорій КАРАСІН.

За словами КАРАСІНА, в посланні президента РФ дається характеристика тим складнощам, з якими в російсько-українських відносинах доводиться стикатися в останні роки.

"Президент прийняв рішення відкласти приїзд в Україну нового посла, а терміни будуть визначені пізніше з урахуванням реального розвитку російсько-українських відносин", - повідомив дипломат.

Як заявив заступник глави МЗС РФ, для нормалізації відносин українській стороні потрібно "просто в нормальному, добросусідському і конструктивному ключі розглядати всі існуючі питання".

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що оцінку листу Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА дасть Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на прес-конференції в.о. міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ.

«Оскільки лист адресовано Президенту, Президент і буде давати оцінку листу і свої коментарі», - сказав він.

В.ХАНДОГІЙ також зауважив, що зараз цей лист вивчається. «Цей лист зараз вивчається, реакція, оцінки, коментарі по суті цього документу будуть здійснені у свій час Президентом України», - додав він.