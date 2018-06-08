АНДРІЙ КИСЛИНСЬКИЙ: МЕНІ ПРОСТІШЕ ПОДАТИ У ВІДСТАВКУ, АЛЕ Я НЕ ЗВІТУВАТИМУ ПЕРЕД МОСКАЛЕМ

У мене до Москаля, як до телевізора, не може бути претензій... Він є ретранслятором чиєїсь політичної волі… Я з вами не настільки близький, аби ділитися своїм студентським життям...

Заступник голови СБУ Андрій Кислинський відповів на запитання УНІАН щодо “дипломної справи”, яку запустив у пресу заступник міністра внутрішніх справ Геннадій Москаль.

Пане Андрію, уже кілька днів усі ставлять під сумнів ваш диплом, а ви мовчите. Чому не скличете брифінг, не продемонструєте свій документ про вищу освіту?

А які підстави, навіщо давати брифінг? Давайте дочекаємося, поки пройдуть перевірки.

Які ще перевірки? В архіві університету сказали, що ви не навчалися на історичному факультеті Київського національного університету…

Про це теж кажуть люди. Давайте дочекаємося перевірки!

Кажуть люди, які працюють в університеті, які дивилися архів…

Мені здається, що ви трохи упереджено поставилися до того, що я не даю коментарі.

Я дав розлогий коментар одному з журналів, вони попросили про ексклюзивність, оскільки я знаю цю кухню… Це, по-перше.

По-друге, є відповідне звернення пана Москаля (заступника міністра внутрішніх справ. – Авт.). Він звернувся до органів, які перевіряють цю інформацію.

Я ще раз підкреслюю, що мій диплом справжній.

Далі про щось я говоритиму тільки тоді, коли в мене буде інформація, яким чином пан Москаль отримав цю довідку з університету, чому вона виникла і чому вона саме така...

Можу пояснити, чому я так говорю. Тому що це не перше звинувачення пана Москаля на мою адресу.

Можливо, вам буде цікаво, коли пан Москаль звинуватив мене в протиправних діях у минулому – сказав, що я начебто працював сутенером, – я звернувся до суду. На наступний день працівники міліції в Луганській області викликали на допит одну людину, прізвище якої фігурує в рамках карної справи, шантажуючи його тим, що не порушуватимуть проти нього кримінальної справи, якщо він підпише документи проти мене.

Це офіційна інформація, що з’явилася в рамках перевірки, яку проводила СБУ після мого рапорту, у якому я просив нашу службу внутрішньої безпеки перевірити факти, які виклав пан Москаль.

Усі ці матеріали передані в прокуратуру.

Тепер з’явилися нові інсинуації...

Я ці речі не розділяю. Коли ми отримаємо відповіді з перевірками й коли відповідні персони будуть притягнуті до відповідальності, коли відповідні персони дадуть покази – хто їм давав доручення так робити, – тоді ми дивитимемося, яким чином ці звинувачення формувалися: випадково це вийшло чи не випадково.

Тобто ви стверджуєте, що відповідь ректора КНУ Леоніда Губернського Геннадію Москалю (він начебто робив запит) про те, що ви не закінчували історичний факультет, – несправжня?

Я стверджую одне, що я намагатимуся всіма засобами, які, звісно, будуть законними, встановити істину – яким чином вона з’явилася (тобто відповідь. – Авт.).

Я хочу з’ясувати, чи справді пан Москаль звертався до університету, чи справді він отримував довідку, чи справді вона існує. Гадаю, така інформація буде важлива для державних органів.

Причому хочу підкреслити, що в мене немає жодних особистих претензій до пана Москаля, так само, як не може бути претензій до телевізора, який повідомляє якісь новини.

Москаль є ретранслятором чиєїсь політичної волі…

Чи можете розповісти щось про своє навчання: хто був керівником вашої дипломної, вашим куратором чи методистом? Яка тема вашої роботи?

Я б вам це розказав, але це трактуватиметься перевіркою як тиск...

Щось не розумію, про який тиск ви кажете? Навіть Президент може розповісти про своє навчання в університеті…

Ми з вами не настільки близько знайомі, аби я вам розповідав про свою молодість, про свій університет, про своїх викладачів. Я це розповім у своєму поясненні, яке даватиму Головній державній службі. Тому що я є не політиком, я є не публічною персоною, я є державним службовцем.

Перепрошую, ви відповідаєте за нашу безпеку…

Зачекайте-зачекайте! Відповідати за безпеку і бути публічною особою – це є трошки різні речі. Я – державний службовець другого рангу, а не першого (пан Москаль мені приписав один ранг).

Я звітуватиму перед своїм роботодавцем – яку маю освіту, чим я її підтверджую і чим вона мені допомагає на моїй роботі.

Тобто ви стверджуєте, що навчалися на історичному факультеті КНУ?

Я сказав те, що я сказав.

То ви там училися чи не вчилися?

Мій диплом справжній! Крапка.

Може, він у вас і справжній, але чи закінчували ви історичний факультет Київського університету?

Те, що я скажу, все одно не буде сприйнято тією стороною...

Та ви для громадськості скажіть!

Я вам сказав усе, що вважав за потрібне. А ви можете собі трактувати як завгодно. Те, що ви й робили досі.

Так, це справді питання важливе, але я ніколи не виправдовуватимуся. Мені значно простіше відійти вбік, подати у відставку, але я ніколи не звітуватиму перед паном Москалем.

Якщо я виправдаюся в цьому, вони знайдуть щось третє.

Життя – це боротьба...

Я розумію, але ж працювати теж треба. Я не можу ефективно працювати, бо відволікаюся на подібні речі.

Гадаю, ви могли б поставити крапку в цьому питанні в перший же день, якби хотіли. Скажіть, чому ніхто не може пригадати вас на вашому факультеті?

Я не знаю, кого ви там опитували. З людьми, якими я вчився, спілкуюся.

Ще раз кажу, що я з вами не настільки близько знайомий, аби обговорювати особисте життя.

Добре, пане Андрію, бажаю вам успіху у цій справі.

Я вам теж бажаю успіху.

Я з повагою ставлюся до журналістського корпусу, але люди справді мають право на особисте життя.

Даруйте, я ж вас не запитую, з ким ви паритеся в сауні…

Ну, я не дуже люблю згадувати про свої студентські часи. У мене є підстави це робити. Це мої особисті підстави.

Я триматимуся до останнього, нікуди в бік не відійду, працюватиму там, де визначить Президент, держава, і робитиму свою справу. Подобається комусь це чи ні.