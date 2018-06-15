В КИЄВІ ТА СУМАХ ПОХОВАЛИ ЗАГИБЛИХ ВЛАСНИКА МЕБЛЕВОГО МАГАЗИНА ”4ROOM” ТА ЙОГО ОХОРОНЦІВ (фоторепортаж)

У п’ятницю, 2 жовтня, у Києві на Окружній дорозі невідомі розстріляли власника меблевого супермаркету Шабаба Алояна ”4room”. Двоє його охоронців - співробітників спецпідрозділу МВС ”Титан” загинули на місці збройного нападу.

Співробітники міліції біля тіла загиблого охоронця поряд з меблевим супермаркетом ”4room”, в Києві, у п’ятницю, 2 жовтня 2009 р.

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело у правоохоронних органах, інцидент стався близько 14.40. Трагедія сталася неподалік ринку шпалерів, поруч з торговим центром “Форум”.

Невідома особа відкрила вогонь з автоматичної зброї по власнику меблевого центру, коли він входив до будівлі ТЦ. Охоронці намагались протистояти нападу, але були вбиті. Користуючись цим, нападник наздогнав власника у торговому залі, де зміг поранити його, після чого зник на автомобілі.

Співробітники міліції біля меблевого супермаркету

Власника супермаркету було госпіталізовано. Проте Шабаб Алоян помер від вогнепальних поранень в лікарні . За деякими даними, власник торгового центру був відомий на прізвисько «Курд».

Автомобіль кримінальної лабораторії біля меблевого супермаркету ”4room”

Джерела зазначали, що нападники взяли у заручники дружину власника супермаркету. Проте інформація від щодо захоплення у заручники дружини власника ТЦ у правоохоронних органах офіційно не підтверджується.

Нападники зникли на двох автомобілях, один з яких згодом потрапив в ДТП і 3 жовтня помер в одній зі столичних лікарень.

Співробітники міліції оглядають тіло охоронця, який загинув в результаті інцеденту

4 жовтня 2009 р. у Києві та Сумах відбулися похорони двох офіцерів - лейтенанта міліції Андрія Брежнєва і старшого лейтенанта Володимира Ісая зі спецпідрозділу МВС ”Титан”, загиблих під час перестрілки в торговому центрі ”4room”.

Солдати роти почесної варти несуть труну старшого лейтенанта спецпідрозділу МВС ”Титан” Володимира Ісая, загиблого 2 жовтня під час перестрілки в меблевому торговому центрі ”4room”

ГУ МВС в Київській обл. порушило за даним фактом кримінальну справу.

Старший лейтенант спецпідрозділу МВС ”Титан” Володимир Ісай

Лейтенант міліції Андрій Брежнєв, загиблий 2 жовтня під час перестрілки в меблевому торговому центрі ”4room”

Жінка плачє над труною старшого лейтенанта спецпідрозділу МВС "Титан" Володимира Ісая

4 жовтня в Черняховському районі Житомирської області був затриманий другий кілер, який убив Шабаба Алояна і двох бійців спецпідрозділу «Титан».

Власник меблевого магазина ”4room” Шабаб Алоян, загиблий 2 жовтня під час перестрілки в меблевому торговому центрі

Родичі та близькі власника меблевого магазина ”4room” Шабаба Алояна

Інших офіційних подробиць стосовно цього в МВС поки що не повідомляють.