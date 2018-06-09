ТО КОГО НЕ ПУСТИЛИ В УКРАЇНУ – РОСІЙСЬКИХ НАУКОВЦІВ ЧИ ПРОВОКАТОРІВ?

Я не повірила колегам, які стверджували, що науковці з Росії не зовсім науковці, а технологи, які платять гроші в Криму за організацію заворушень... І спробувала вивчити предмет їх наукових досліджень...

Я з дитинства благоговію перед ученими. Скажу більше, справжні науковці із справжньою дисертацією – так, щоб у нього була думка в очах, окуляри дуже бажано й інтелігентність – це втілення моїх дівочих мрій. Кладу руку на серце і чесно кажу. Здатність проводити по десять годин у бібліотеці для мене все одно, що для американського підлітка трюки в «Міцному горішку». Доступно викладена наукова думка здатна справити на мене незабутнє враження. Тому для справжнього науковця в моїй душі завжди знайдеться тепло. Він у моїй журналістській свідомості має презумпцію абсолютної правоти.

І ви уявляєте мої почуття, коли я дізнаюся, що наші негідники з СБУ не пустили в Україну двох науковців. Я обурювалася разом з російським МЗСом, який з цього приводу заявив, що ми отаким безсовісним чином демонтуємо все братське між двома нашими народами.

На кого руку підняли, мерзотники, нічого святого, думала я, поки з`ясовувала яких-таких світил наші прикордонники відправили з Борисполя додому. І я не повірила колегам, які стверджували, що науковці з Російської Федерації не зовсім науковці, а політтехнологи, які платять гроші проросійським організаціям Криму за організацію заворушень.

Я вирішила сама з`ясувати і стати на захист носіїв російської наукової думки. Спершу набрала в пошуку прізвища Володимира Фролова і Олени Міськової. Але Інтернет видав тільки дві згадки про науковця Фролова. Перший – винахідник дихального тренажера, великий фахівець з дихальної гімнастики. Другий Фролов – уральський бізнесмен і науковець – нині цілком поглинений запуском нового банку. Цей Фролов створює розрахунковий банк з низькими тарифами і високим ступенем автоматизації.

Хто ж він наш загадковий Фролов – банкір чи лікар, мрійно ставила я запитання. Я почувалася Цар-дівицею з поеми Марини Цветаєвой, здатною захистити непристосованих до життя російських «інтелектуалів». Я вже звикла до думки, що роблю щось дуже важливе для російської науки і наших двосторонніх відносин. Щоправда, у мене виникли сумніви, чи будуть такі поважні люди, незалежно від того, банкір це чи лікар, летіти до Києва, щоб зануритись у питання молодіжної політики. Саме ця мета поїздки зазначалася в оприлюдненій інформації. Потім я набрала прізвище Олени Міськової, але все, що я виявила, – це згадка про чемпіонку Європи з шашок Олену Міськову.

Вона родом з Молдови, як пише преса, «вихованиця тренерів Олександра Бойка і Моні Нореля».

Шашки дуже шанований спорт, я із своєю шестирічною дитиною завжди в них граю. Але це не зовсім наука, і спорт навіть не зовсім олімпійський. Хоча віддаю належне, ця жінка – шашковий гросмейстер. Цікаво, це її не пустили чи ні?

Що там ще повідомлялося про інцидент? «Науковці» очолюють фонд «Признание»... Фонд «Признание» має сайт в Інтернеті і навіть телефони. Фонд репрезентував себе, як великого грантодавця, покликаного зміцнювати російсько-українські зв`язки. Аура безпорадних інтелектуалів помалу випаровувалася, оскільки на сайтах таких фондів я свого часу провела багато часу. Усі ці штуки щодо «зміцнення російського світу та допомоги російським співвітчизникам за кордоном» – це не зовсім наука, це, пардон, політика. А до політиків у мене зовсім інше ставлення. Особливо, коли вони заявляють, що захистили дисертацію. Зазвичай, якщо вони згадують про свою дисертацію, я вкрадливо перепитую:

– А ви її захищали, чи вона у вас просто є?

Мене як сестру науковця, родичку наковців і друга мінімум десяти справжніх кандидатів і докторів наук ображає, коли дисертацію купують. І не менш ображає, коли науковцями називає себе абихто.

Утім, я дуже не хотіла втратити бажання захистити російських учених, і потелефонувала за зазначеним московським номером фонду. А раптом і справді недопущені до нас науковці справжні? Просто мають таке бажання – зміцнювати наші двосторонні зв`язки, робити молодіжні проекти в Криму з розпливчатою назвою «Думка і установки кримської молоді з актуальних питань її сьогодення і майбутнього» або проводити круглі столи на тему «Культурне життя сучасної етнічної діаспори і політика материнських держав» або «Право на рідну мову». Такі проекти значилися в звіті про діяльність Фонду за третій квартал 2009 року. Моя цікавість зростала, оскільки я хотіла дізнатися термін «материнська держава». Я додзвонилася. І подальші діалоги вимагають повного відтворення.

– Алло.

– Будьте ласкаві, це Київ, УНІАН. Ми хотіли б поставити кілька питань панам Фролову та Міськовій.

– На жаль, ми не коментуємо останній інцидент.

– Але ми не про це. Ми хотіли б з`ясувати, кандидатами яких наук є панове Фролов і Міськова. Хочеться захистити науку.

– Я тут з іншої організації. Це не їх телефон. Це – паралельний. Фонд знаходиться в сусідньому кабінеті.

– А ви б не могли пройти туди і дати трубочку господарям кабінету?

– Передзвоніть краще, я не зніматиму трубку.

Не припиняючись дивуватися, як такий великий грантодавець не обзавівся окремим телефоном, я ще раз набрала номер.

Удруге мені відповів голос вкрадливий і майже лагідний. Але він навряд чи тягнув на голос ученого, скоріше – працівника особового відділу... Власник вкрадливого голосу сказав, що розуміють мету моєї статті. Ну ще б пак. Вони славні хлопці, теж розумні, але я віддаю перевагу науковцям. Я повторила своє прохання, уточнивши, що мені цікаво, кандидатами чи докторами яких наук є Міськова і Фролов, де вони захищалися, чи є мають наукові публікації, як часто брали участь у наукових конференціях. Просто з особистого досвіду знаю, справжні вчені на ці запитання відповідають охоче і багато. Мене попросили написати ці питання і відправити електронною поштою. Сказали, що відповідь прийде максимум за годину. Пройшло більше години. Відповідь одержати вже і не сподіваємося.