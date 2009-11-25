СБУ не пустила в Україну двох громадян РФ

Служба безпеки України заборонила в’їзд на територію України двом громадянам Росії, які планували в Києві взяти участь у конференції з проблем міжнародної політики.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, це рішення було прийнято на підставі ст. 25 Закону України “Про іноземців та осіб без громадянства”.

Водночас в СБУ відмовилися давати будь-які уточнення з цього приводу, посилаючись на норми чинного українського законодавства.

Як повідомляв УНІАН, учора Міністерство закордонних справ Російської Федерації заявило, що українська влада не дозволила двом російським ученим взяти участь у конференції в Києві, яка проводиться за рахунок неурядових організацій, і присвячена актуальним проблемам молодіжної політики в Україні і в Росії.