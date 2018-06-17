СВЯТОСЛАВ ПІСКУН: Я ДВАНАДЦЯТЬ РОКІВ ТРУПИ ТЯГАВ, ПЕРШ НІЖ ПОТРАПИВ У ГЕНПРОКУРАТУРУ

Святослав Піскун, тричі Генпрокурор, збирається цього року четвертий раз очолити відомство. У листопаді спливає термін повноважень чинного Генпрокурора Олександра Медведька, а тоді, як вважає сам Піскун, право на цю посаду отримає він.

УНІАН взяв інтерв`ю у поки ще народного депутата від Партії регіонів

Ви неодноразово заявляли, що у 2010 році збираєтеся повернутися у крісло Генпрокурора, коли спливе термін повноважень чинного прокурора. Але Конституційний Суд дав роз’яснення: якщо виходити з законодавчої логіки: ви були призначені у 2002 році, ваш термін повноважень спливає через п’ять років - у 2007...

Конституційний Суд дав таке роз’яснення у 2007 році. Тому це рішення поширюється на всіх Генпрокурорів, які були призначені з 2007 року. Тому після закінчення Конституційного терміну повноважного прокурора, автоматично для мене відкривається можливість перебування на посаді Генпрокурора. Всім відомо, що рішення КС зворотної сили не має. Тому передайте всім привіт. Чи хтось в Україні не знає, що рішення КС не має зворотної сили?

Ходять чутки, що команда Юлії Тимошенко пропонує на посаду Генпрокурора Віктора Медведчука. Як ви ставитеся до такої ініціативи?

У країні є Генеральний прокурор Олександр Медведько, до 15 листопада 2010 року він буде на своїй посаді. Є відповідне рішення КС. Що стосується Віктора Володимировича Медведчука, то наскільки мені відомо, і в старій редакції закону “Про Прокуратуру”, і в новій редакції цього закону, який вже прийнятий у другому читанні, сказано, що Генеральним прокурором може бути тільки працівник прокуратури. Наскільки мені відомо, Віктор Володимирович не працював в прокуратурі. Тому я думаю, що це щось таке... Десь хтось чув розмови, але до кінця в розмовах не розібрався. І тому я думаю, що політику такого масштабу, як Медведчук рядової посади Генерального прокурора, який повинен наводити лад у країні разом із новим Президентом, замало. Він політик більш широкого масштабу.

Як Ви вважаєте, боротьба із корупцією - це справа законодавчої процедури чи це робота силових відомств?

Нічого не зробить один закон. Нічого не змінять три закони про якісь драконівські методи боротьби із корупцією. Просто податкова почне брати хабарі за те, що йде назустріч корупціонерам та притаювати інформацію про доходи та витрати. Тоді податківці стануть найбагатшими людьми України. Якщо хочемо перенести епіцентр корупції в СБУ та податкову, то ми повинні прийняти такі закони. Тільки комплексна національна система може навести лад у цьому питанні. Це дуже просто. Спеціальні підрозділи по боротьбі із організованою злочинністю. Спеціальний прокурор по боротьбі із корупцією. Спеціальні суди по боротьбі із корупцією та організованою злочинністю. Ці люди повинні бути непідкупні. Необхідний контроль громадськості, наприклад, Форум по боротьбі із корупцією, куди входять правники, прокурори, журналісти. І обов’зяково створити спецпідрозділи. Вони повинні мати великі права, велику платню, стовідсотковий захист від помсти. Наприклад, слухати справу судді можуть за непрозорим склом. Для чого потрібно підсудним бачити суддів? Не потрібно. Щоб не дали хабарів, не могли помститися, не зачепили сім’ю. Суддя, який буде слухати цю справу, буде призначатися не головою суду, а комп’ютером. Третє – захист свідків. Свідок, який дав свідчення на керівника-корупціонера і це доведено, повинен мати стовідсотковий державний захист. Квартиру в іншому місті, роботу, аж до можливості зробити пластичну операцію та виїхати за кордон.

То що, ми повинні одне на одного стукати?

Обов’язково. Знаєте, як на Заході стукають?! Це захист себе і своєї держави від корупції. Ми повинні укласти договір із країнами Шенгенскої зони. Люди, які викрили великого корупціонера, держслужбовця першого, другого, третього рангу, повинні мати право на життя у зоні Шенгену. Тоді ми поборемося. І якщо кожен знатиме, що якщо він викрив міністра або заступника міністра, то він може сховатися від помсти у Франції, Італії та Канаді, то кожен корупціонер буде ходити та оглядатися, щоб його не здали. А те, що ми вигадуємо, тільки підтверджує, що ніхто не хоче боротися із корупцією.

А ви на свого сусіда б стукнули?

На сусіда – дивлячись за що. Але, якби я був держслужбовцем, а моє керівництво від мене вимагало грошей, які я маю зібрати у якості хабарів, то стукнув би. Особливо, якщо б мене про це запитали люди з спеціальних податкових судів. Повірте, якщо ми цього не зробимо, то через рік до нас повернуться 90-ті роки, коли на вулицях стріляли. А ще я зробив би податкову амністію, під 5 відсотків, для тих, хто ухилився від сплати податків та перевів їх на Кіпр. Для чого вони на Кіпрі наші гроші, що вони там роблять? Я до Бюджету мільярдів сто набрав би. Мене не цікавить бізнес, якщо він заплатив податки. Хай за ними ганяється податкова. Мене цікавить держслужбовець першого, другого, третього, який заробляє мільйони не виходячи з кабінету, за рахунок якого він кожен місяць стає багатшим, лише використовуючи своє службове становище.

Святославе Михайловичу, найбільш резонансною справою минулого року стала справа про причетність народних депутатів України до розбещення малолітніх дітей. Але МВС та Генпрокуратура або всіляко затягують справу, або виступають із дивними ініціативами - психіатричної експертизи дітей або їх раптової з сьогодні на завтра очної ставки із батьком. Як Ви прокоментуєте хід розслідування?

Знаєте, мені дивно, що справу про педофілів коментували всі, крім тих, хто безпосередньо повинен був дослідити всі матеріали цієї справи. На початку розслідування Генеральна прокуратура повинна заборонити усі коментарі, доки не буде завершене розслідування. Існує заборона називати прізвища, адреси, показувати будь-які фотографії дітей та підозрюваних до суду. У такий спосіб був би зменшений політичний тиск на слідчі органи, які займалися розслідуванням. Звичайно, ні в якому разі не можна було доручати розслідування цієї справи міліції. Міліція не має достатньої кваліфікації розслідувати таку справу, пов’язану із ім’ям народних депутатів. Це пряме зобов’язання Генеральної прокуратури. Ми повинні були почути вердикт мінімум заступника Генпрокурора, який завершив розслідування. Принаймні, я би зробив саме так.

А пан Щоткін, заступник Генерального прокурора, каже, що мати постраждалих винна у тому, що справа не розслідується. І багатьом здається, що він відверто “підігрує” БЮТ...

Я не думаю, що Щоткін свідомо “підігрує” БЮТу. Я думаю, що розслідуванням цієї справи займаються люди, які не мають достатньої кваліфікації. Кадровий потенціал слідства Генеральної прокуратури не відповідає вимогам сьогоднішнього дня. Прокурори почали оглядатися на політичні заяви, вони іноді роблять те, що невластиво прокуратурі – вони прислухаються до думки політиків. А повинно бути навпаки, політики повинні прислухати до закону з вуст прокурорів. Це велика проблема. Я не думаю, що Щоткін особисто зацікавлений у затягуванні розслідування. Але можливо, його заступники, на яких вийшли якісь депутати і попрацювали з ними, доповідають тому самому Щоткіну неправду по справі. І таким чином, вона волокититься, затягується. І про це може не знати Генеральний прокурор, якому теж доповідає Щоткін.

А давайте подивимося, хто і що здатні підняти ділову активність ваших колег. Генпрокурор Медведько особисто бере участь у слідчих діях щодо Лозинського, бо це принесе жирні політичні бонуси. Ренат Кузьмін особисто веде справи щодо фальсифікації справи Колєснікова, хоча ця права має сумнівну судову перспективу, бо це також, напевно, принесе якісь бонуси. Але ані той, ані другий не сядуть в машину та не поїдуть в Артек, де проводяться слідчі дії із дітьми. І де на слідчих діях підтверджується все, сказане дітьми раніше. Чому “образа Колєснікова” та повалення Лозінського "топ-менеджменту" ГПУ цікаві, а зґвалтування дітей посадовими особами в Артеку і не в Артеку, але нардепами, не цікаві?

Я думаю, що це все залежить від атмосфери, яка склалася у суспільстві. Якщо політики побачили, що з справи не буде політичного зиску, то вони не зацікавлені у захисті прав цих дітей. Вони вичавили з цієї справи політичний зиск. Коли вигідно було кричати, що там педофіли, то одні себе захищали, інші звинувачували, зараз напруга цієї справи у суспільстві спала і справа почала глохнути. Це свідчить про те, що в Україні діє не верховенство права, а верховенство політичного зиску.

Тож Генпрокуратура умила руки?

Виходить, так. Мені теж це дивно. Я б ніколи не допустив, щоб така справа заглохла. Я до речі, офіційно звертаюся до Олени Полюхович: якщо їй потрібна моя допомога, я завжди готовий зустрітися, приїжджайте до мене. Офіційно запрошую на розмову. Хай мені вибачать постраждалі, але прийде час, минуться вибори і ми дуже скоро повернемося до цієї справи.

Хай вона трохи потерпить, через днів двадцять навколо цієї справи буде набагато менше політики.

Ще одна резонансна подія минулого року - затримання Пукача. Що, на Ваш погляд, дав його демонстративний арешт?

Пукач – один з тих, хто безпосередньо виконував вбивство Георгія Гонгадзе. Якщо він щось знає і дає об’єктивні свідчення...

Він що, знає імена замовників?

П’ять років тому, коли ми починали справу Гонгадзе, то мене теж запитували: Піскун, ти що – проти ментів? Та вони ж тебе грохнуть. Я казав: ми ще побачимо. Ну і що? Вбивство Александрова розкрили? Так. Вбивство Гонгадзе? Теж. Тут просто слід, що Генпрокурор мав стрижень. І все.

Я впевнений, що Пукач знає, чиє це було замовлення. Пукач не такий простий, яким він намагається себе видати.

Я думаю, що по вбивству було два епізоди. Вбивство – один епізод. А другий епізод, коли взнали, що відбулося вбивство і почали використовувати тіло Георгія, його пам’ять та ім’я, щоб звести з кимось рахунки.

У березні минулого року, автор книги "Донецька мафія" Борис Пенчук, "жертва вимагання" Бориса Колєснікова сів за грати за наклеп на того самого Колєснікова. Тепер виходить, що Борис Колєсніков був жертвою... То чому ж справа Колєснікова не виграна ним, а просто закрита?

Вона закрита, бо в його діях не було складу злочину. Таке рішення прийняла Генпрокуратура. На підставі чого вона приймала таке рішення? Думаю, що на підстав зібраних доказів. Якби справу Колєснікова не закрили, то тоді б не осудили Пенчука. Це пов’язані речі. Якщо Колєсніков не винний ( а з цієї справи виходить, що він не винний), значить винний Пенчук і ті, хто розслідував цю справу.

Я з приводу цієї справи дав повні розгорнуті свідчення слідчому з особливо важливих питань Генпрокуратури. Після цього я розписався, що мої покази стали матеріалами кримінальної справи. І тепер я не маю права їх розголошувати. Але якщо питання задане, я би хотів відповісти так. Тут та сама ситуація, що із справою педофілів. Сьогодні Медведьку доповідають неправду у цій справі, так само, як мені доповідали неправду у справі Колєснікова. Ми з Медведьком фактично в однакових умовах. Тому що як тоді Генпрокурор не мав ані можливості, ані права самостійно розслідувати цю справу, так і сьогодні і Медведько не має права самостійно розслідувати цю справу. Ототожнюючи це, я хочу сказати: за все у Генпрокуратурі відповідає Генеральний прокурор. Але по конкретній кримінальній справі є процесуальні особи, яким законно надане право – розслідувати. Так от, ці процесуальні особи й повинні нести відповідальність, як по справі педофілів, так і по справі Колєснікова.

До речі, ваш колишній заступник Шокін каже, що ви боїтеся очної ставки із ним.

Я взагалі боюся розмов із непорядними, нечесними та необ’єктивними людьми. Я боюся, що вони можуть уразити мене вірусом брехні. Тому, якщо відбудеться ставка віч на віч із Щокіним та мною, я обов’язково вдягну марлеву пов’язку, щоб вірус брехні, яким серйозно уражений Шокін, не уразив мене.

Піскуна зачепити тяжко. Бо я не маю жодного процесуального відношення до цієї справи. Я не підписав жодного паперу. А під час його розповіді у присутності слідчого я колись сказав: “Віктор, якщо ця справа розвалиться, то ти сядеш у ту саму камеру, де сидів Колєсніков. І я заарештую тебе особисто”. Крім того, ніколи я би не був у списку Партії Регіонів, якби партія не була впевнена, що я був у стороні від цієї справи. Вони провели своє внутрішнє розслідування, і їхня служба безпеки перевірила мою причетність до неї. Моя помилка у тому, що я дуже довіряв своєму заступнику, бо вважав, що заступник Генерального прокурора - це людина чесна та порядна. Що особа, яка має генерал-лейтенантське звання прокурора, не опускатиметься до того, щоб тягнути в тюрму особу, яка не винна. Я думав, що честь мундиру не дозволить йому катувати невинного.

Чому не засудили суддів, які визнали законним порушення кримінальної справи проти Колєснікова, визнали законність його затримки?

Думаю, що крапка у справі Колєснікова ще не поставлена. Навпаки, я думаю, що вона тільки розпочинається. Заради об’єктивності хочу сказати: якщо людину оговорили та кинули за грати, якщо буде встановлено, що це спланована фальсифікація кримінальної справи, яка привела до незаконного ув’язнення, то держава повинна вибачитися перед людиною. Мало того, йому повинні компенсувати збитки, які він отримав за те, що перебував в ув’язенні. Більше того, повинні бути покарані особи, які притягали до відповідальності.

Включаючи міністра внутрішніх справ?

Якщо буде доведено, що винен Луценко – нема питань. Якщо буде доведено, що винен Піскун – нема питань. Один раз треба із цим закінчити. Щоб всім було ясно, що незаконне притягнення людини до відповідальності - це злочин. Дзержинський, чи руки по лікоть були у крові, казав, що краще звільнити десяток винуватих, ніж посадити одного невинного. Це Дзержинський, комуніст казав, бо розумів що таке гасло слугуватиме йому щитом довіри. Він був катом. Але гасло було правильне. І з цим гаслом ЧК проіснував сімдесят років.

Ваш колега по партії та парламенту Володимир Сівкович затіяв цього року кампанію з нібито фальсифікації отруєння Ющенка. Ви ж неодноразово заявляли, що Ющенка таки отруїли...

Ющенка отруїли. І я на цьому наполягаю. І хто говорить, що Ющенко неотруєний, той займається політичною брехнею.

А ви намагались переконати Сівковича, щоб він не тратив бюджетні кошти на ТСК з розслідувань “фальсифікації”?

Я не можу говорити ні з ким про кримінальні справи. Тимчасові Комісії Верховної Ради у тому стані, у якому вони зараз перебувають, не допомагають. Хай мені пробачить це Верховна Рада, але слід терміново змінювати закон про Тимчасові слідчі комісії Верховної Ради. Робити їх незазангажованими, нейтральними. А що це за комісія, якщо вона складається з однієї та другої політичної сили, які борються між собою? Можуть вони бути об’єктивними?

Україна через три тижні стоятиме перед непростим вибором. У другий тур, швидше за все, вийдуть Тимошенко та Янукович. І у багатьох українців дилема: яка ж біда є меншою?

Невже ви думаєте, що якби Янукович був при владі, то він допустив би собі таке, щоб люди ламали ноги через ожеледицю. Тим, хто дорікає йому судимостями, я би хотів сказати. Віктор Янукович був засуджений державою, якою де-факто та де-юре не існує уже двадцять років. Тому про ці судимості вже і згадувати не можна. За аналогією можна інкримінувати моїй покійній бабці, що вона до 1939 року жила на території Польщі й, можливо, працювала на польську розвідку.

Але державі потрібний не лише порядок, а й ідеологія. Янукович є її носієм?

Хто повинен був її прищепити? Радянська влада? Янукович - такий, як і я. Він виховувався в період з 1991 року по 2010 роки. Я був членом Компартії, мене партійні організації суду, прокуратури та адвокатури Ірпіня обрали головою партійної організації. Я рік працював у партійній структурі. Але ж я зумів прийняти той вибір, який зробив народ у 1991 році. Ми не знали, що Україна стане незалежною, тому багато речей нам слід було прийняти, багатьом треба було вчитися. У тому числі і Януковичу. До 1991 року нас вчила і ламала система, після 1991 року ми робили себе самі. Нам треба було виживати, рости, самим себе виховувати. Я дванадцять років трупи тягав, перше, ніж потрапив у Генпрокуратуру. І ви не можете до кінця усвідомити, яким цей внутрішній шлях був у Януковича. Але я точно знаю, що Янукович той шлях пройшов.

Розмовляла Лана Самохвалова