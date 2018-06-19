ІГРИ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ ПО-УКРАЇНСЬКИ – 2

Ділки з міністерськими ксивами та рейдерськими замашками, не спромігшись «захопити» Державний департамент інтелектуальної власності, намагаються розтягнути його по шматках... На черзі – Укрпатент... Нещодавно ми писали про те, як держдепартамент став об’єктом посягань з боку деяких народних депутатів, які хотіли витіснити його з державної системи правової охорони інтелектуальної власності й замінити на іншу структуру з подібними функціями, очолювану «потрібними» людьми. Тоді завдяки захисту нардепів, науковців, відомих митців справа отримала резонанс, тож витіснити Держдепартамент із суспільного життя та зі структури Міносвіти не вдалося.

До сфери управління Держдепартаменту входить кілька державних підприємств, серед яких «Український інститут промислової власності» (або, як ще кажуть, Укрпатент). Він приймає заявки на видачу охоронних документів (патентів та свідоцтв) на об’єкти промислової власності, а саме: винаходи, знаки для товарів і послуг, торговельні марки, корисні моделі, промислові зразки; проводить експертизу заявок на ці об’єкти, – а також забезпечує здійснення їх державної реєстрації. Крім того, підприємство проводить кваліфікаційну експертизу міжнародних заявок, поданих в Україну згідно з міжнародними договорами (див. статут Укрпатенту, який розміщено на його офіційному сайті).

Укрпатент, на думку опитаних нами фахівців, має досвід проведення експертизи заявок на об’єкти промислової власності та кадровий склад, за допомогою якого власне формувалася патентна система в Україні. Наприклад, експертизу того, наскільки винахід новий, наскільки придатний до практичного застосування, наскільки високий його винахідницький рівень, повинен робити фахівець, який має дві освіти – базову та в сфері інтелектуальної власності, знає щонайменше дві іноземні мови, уміє проводити аналіз за аналогами, уже зареєстрованими в усьому світі.

А ще Укрпатент забезпечив робочими місцями близько семисот працівників та має власні приміщення в центральному районі столиці. Тож прискіплива увага ділків до такої самодостатньої організації не випадкова.

Так ось одного зимового ранку (якщо бути точним, 15 грудня 2009 року) Міністерство освіти і науки видало наказ «Про вдосконалення управління у сфері інтелектуальної власності», яким внесло зміни до статуту Укрпатенту, фактично вивівши його із системи управління Держдепартаменту інтелектуальної власності...

Того ж дня на електронну адресу тимчасово виконуючого обов’язки директора Укрпатенту Сергія Марченкова з адреси комерційної структури «Трайдент» надійшло повідомлення, до якого було прикріплено два документи: лист на бланку юридичного відділу Міністерства освіти і науки України (далі – юрвідділ) та проект довіреності. У першому документі вимагалося передати юрвідділу оригінал статуту Державного підприємства «Український інститут промислової власності» із внесеними міністерством змінами. У другому документі – проекті довіреності, складеної за типовою формою перереєстрації комерційних підприємств, – зазначалося, що Укрпатент (у подальшому – чомусь “Товариство”) в особі в. о. директора Сергія Марченкова уповноважує Платонова Олександра Євгеновича та Платонова Максима Євгеновича бути представниками Товариства й вести від імені Товариства всі справи в усіх органах державної влади й управління, у тому числі в державних адміністраціях. А також цією довіреністю брати Платонови змогли б розписуватися від імені Товариства, отримувати зареєстровані документи та свідоцтва, дозвіл на виготовлення печаток та штампів, отримувати печатки, свідоцтва про взяття на облік платника податків, здійснювати необхідні платежі (копії листів передано до редакції УНІАН).

Через деякий час навздогін листам до в. о. директора Укрпатенту завітали гості, один з яких назвався радником міністра, які вимагали негайно віддати документи. Та, нічого не отримавши, обурені, пішли геть.

Ми попросили прокоментувати ситуацію старшого юриста компанії “Магістр та партнери” Тараса Кислого:

– Якщо абстрагуватися від деталей, «представники» вимагають передати їм оригінал статуту підприємства й видати довіреність на вчинення реєстраційних дій та отримання печатки, – сказав він. – При цьому «представники» не мають документів, які б підтверджували їх повноваження, немає належного оригіналу інструкції від засновника до керівника підприємства на вчинення таких дій, довіреність, яку вимагають підписати, невідомо де і ким складена.

За таких обставин вимоги «представників» виглядають абсолютно незаконними.

Кілька місяців тому прогнозувалося, що під час кризи бізнес потягнеться до державних структур. Потягнеться як у законний спосіб – до державних замовлень та тендерів, – так і в незаконний – просто шляхом витіснення керівництва успішних і прибуткових державних підприємств. Ми не можемо стверджувати, що Укрпатент став жертвою свідомого порушення закону. Однак безсумнівним є те, що всі ці дії щодо підприємства – накази про вдосконалення управління у сфері інтелектуальної власності, зміна статуту без найменшого узгодження з керівництвом, вимоги підписати довіреність на братів Платонових і загрози, які лунали безпосередньо на адресу нинішнього менеджменту підприємства, – не виглядають як цивілізовані. Патентні повірені, з якими нам довелося поспілкуватися, вважають, що така раптова, нічим не мотивована реорганізація та можливе зменшення або навіть тимчасова відсутність належного фінансування установи призведе до відтоку кваліфікованих кадрів. Фахівці, підготовка яких за державний кошт тривала багато років (патентне право – це дуже специфічна галузь), просто підуть з підприємства, й експертна установа довгий час не зможе виконувати своїх функцій.

Чому виконавцями наказів Міносвіти виступають невідомі люди? Чому державне підприємство має стати Товариством і перейти в інші руки електронною поштою, шляхом обміну листами з працівниками приватної юридичної фірми «Трайдент»?

Не дивно, що в прем’єр-міністра України є своя думка, яка не збігається з думкою міністра освіти і науки. Юлія Тимошенко зобов’язала Івана Вакарчука (цитуємо) «вжити вичерпних заходів для відновлення функцій управління Державного департаменту інтелектуальної власності у повному обсязі, скасувавши зазначений наказ» (мається на увазі наказ, яким вносилися зміни до статуту Укрпатенту).

Сергій Марченков: Люди, які представилися радниками міністра, спонукали мене до протизаконних дій Заступник директора Укрпатенту Сергій Марченков у своєму коментарі УНІАН розповів:

– Те, що мене спонукали до протизаконних дій, спрямованих на передачу всіх повноважень державного підприємства «Український інститут промислової власності» невідомим особам або структурам, я детально виклав у своїй заяві до Служби безпеки України.

Двоє осіб, один з яких Дмитро Гузій, що представився радником міністра освіти та науки, спочатку електронною поштою, а потім при особистій зустрічі вимагали передати їм оригінал статуту ДП «Український інститут промислової власності» зі змінами станом на 17.12.2009, а також довіреність на невідомих осіб, уповноважених на реєстрацію змін до статуту нашого підприємства. Після моєї відмови у видачі документів фраза з їхніх вуст – «на війні, як на війні, у разі чого – не ображайтеся», – пролунала як відкрита погроза.

Чому я повинен підписувати якусь довіреність на невідомих осіб?! Не хочу звинувачувати міністра, проте хотів би знати, яке відношення має міністерство до тих комерційних фірм, на чиїх делегатів у мене вимагали «переписати» право представляти підприємство в усіх органах державної влади та управління? Крім того, мене як посадову особу змушували віддавати право виготовляти та отримувати печатку, представляти інтереси Укрпатенту абсолютно в усіх органах, пов’язаних з реєстрацією підприємства! Далі неважко спрогнозувати сценарій, за яким розгортатимуться подальші дії рейдерів. На сьогодні директор Укрпатенту призначається шляхом укладання контракту з головою держдепартаменту за погодженням з міністерством. А відповідно до змін, які міністерство вносить своїм наказом у статут підприємства, держдепартамент виключається з процесу укладання контракту з керівником Укрпатенту. Контракт укладається фактично лише з Міністерством освіти і науки, тому нинішній контракт втрачає силу. Наступний крок рейдерів – переукладання контракту, але вже зі «своїм» директором, а отже, доступ до ручного управління коштами підприємства буде незабаром відкрито. Наша система зібрала кошти, які мають бути вкладені в будівництво нового приміщення, ми вже маємо на це дозвіл. Тож я думаю, що головна мета рейдерів – загарбати зароблені нами кошти.

Від автора. Ми надіслали на адресу прес-служби міністра науки і освіти Івана Вакарчука офіційний запит із проханням прояснити ситуацію в державному підприємстві “Укрпатент”. Нам повідомили, що міністр перебуває у відпустці, тож чекаємо, що після повернення Іван Олександрович викладе нам свою версію подій і логіку вчинків його радників.

Леся Дідківська